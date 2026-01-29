Centroamérica & Mundo

“MASTER-GATE”: Brasil enfrenta el probable mayor fraude financiero de su historia

El colapso del Banco Master destapó un presunto esquema de fraude financiero de escala inédita en Brasil. Venta de carteras de crédito inexistentes, potencial impacto sistémico sobre el sistema bancario y una trama de connivencias políticas y judiciales comprometen la credibilidad de los mecanismos de control del Estado.

Por revistaeyn.com Brasil atraviesa una de las crisis financieras más delicadas de las últimas décadas. El colapso del Banco Master y las investigaciones en curso por presunto fraude masivo llevaron al propio ministro de Hacienda, Fernando Haddad, a advertir que el caso podría convertirse en el mayor fraude bancario de la historia del país. El escándalo —que ya se conoce en los mercados como “Master-Gate”— no solo involucra cifras multimillonarias y riesgos para el sistema financiero, sino que también expone vínculos sensibles entre el poder económico, el sistema político y el Poder Judicial, elevando el conflicto a un plano institucional inédito.

Un fraude que amenaza con volverse sistémico

Según las investigaciones del Banco Central, el Ministerio Público Federal y la Policía Federal, el núcleo del caso es la venta de carteras de crédito presuntamente inexistentes o “sin lastro” por parte del Banco Master al Banco de Brasília (BRB), una entidad de capital abierto, pero de propiedad mayoritaria del Governo do Distrito Federal (Brasilia). El volumen bajo sospecha alcanza aproximadamente R$ 12.200 millones (unos US$ 2.400 millones), aunque algunas estimaciones oficiales elevan la cifra hasta R$ 12.700 millones (cerca de US$ 2.500 millones), convirtiendo al BRB en el principal canal de monetización del esquema. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

La gravedad del caso llevó al Banco Central a ordenar al BRB la provisión inmediata de R$ 2.600 millones (alrededor de US$ 510 millones) para cubrir pérdidas derivadas de la compra de créditos sin respaldo real. Se trata de una señal inequívoca de que el daño ya no es hipotético, sino contable y regulatorio.

El mecanismo del fraude: cómo se habría armado el esquema

De acuerdo con la información pública disponible, el presunto fraude habría operado a través de un circuito relativamente simple, pero de enorme escala: 1.Creación del activo El Banco Master presentaba carteras de crédito como si se tratara de préstamos reales, cobrables y con flujo esperado. 2.Validación documental Las investigaciones señalan el uso de documentación presuntamente falsificada para respaldar la existencia y calidad de esos créditos. 3.Venta y monetización El BRB adquiría esas carteras y transfería fondos reales al Master, transformando activos ficticios en liquidez inmediata. 4.Descubrimiento del agujero Cuando el regulador audita las operaciones y concluye que los créditos no existían o carecían de respaldo, el comprador debe absorber pérdidas mediante provisiones. En términos simples: activos inexistentes convertidos en dinero real, con el agujero emergiendo solo cuando el sistema de control entra en acción.

El riesgo para el sistema financiero

El impacto potencial no se limita al Banco Master ni al BRB. El mayor temor del mercado es el efecto dominó sobre el Fondo Garantidor de Créditos (FGC), el seguro de depósitos que protege a los ahorristas brasileños. De acuerdo con estimaciones citadas por Bloomberg, si la liquidación del Master y posibles entidades asociadas se profundiza, el costo para el FGC podría alcanzar hasta R$ 55.000 millones (unos US$ 10.800 millones). Ese monto debería ser cubierto, en última instancia, por las entidades más grandes del sistema financiero brasileño.

Fuente: InfoMoney Por ahora, no se observa una corrida bancaria generalizada. Pero el tamaño del fraude, combinado con la fragilidad institucional del caso, mantiene en alerta a reguladores e inversores.

El frente político y judicial: una trama explosiva

El Master-Gate se vuelve aún más delicado por sus derivaciones políticas y judiciales. El presidente del Banco Master, Daniel Vorcaro, fue detenido el 17 de noviembre cuando intentaba salir del país, acusado de delitos contra el sistema financiero. Posteriormente fue liberado y permanece bajo control electrónico. Vorcaro niega irregularidades y afirma colaborar con la Justicia. Pero el foco se desplazó rápidamente hacia el Supremo Tribunal Federal (STF). El juez Dias Toffoli asumió el control de decisiones clave del caso, lo que generó controversia luego de que se conociera un viaje compartido con un abogado vinculado al banco investigado. Además, investigaciones periodísticas señalan posibles vínculos familiares del magistrado con inversiones relacionadas indirectamente con el entorno del Master. Estas revelaciones alimentaron sospechas de conflictos de interés y abrieron un debate profundo sobre la independencia judicial en un caso de altísimo impacto financiero.

El rol del Banco Central bajo la lupa

Otro interrogante clave es por qué el Banco Central demoró en intervenir, cuando desde 2024 ya circulaban alertas sobre la valorización inflada de activos del Master.

Durante la gestión de Roberto Campos Neto se habrían acumulado señales de alerta, pero la reacción más contundente llegó recién en 2025, bajo la presidencia de Gabriel Galípolo, cuando el banco ya era considerado por el mercado como una “bomba de tiempo”. Para analistas financieros, esta demora es uno de los elementos más sensibles del caso: ¿falló la supervisión o hubo interferencias políticas? ¿Qué está probado y qué sigue en duda? Lo que hoy está respaldado por acciones regulatorias y judiciales: -Existieron ventas de carteras de crédito sin respaldo verificable por más de R$ 12.000 millones (≈ US$ 2.400 millones).

-El BRB fue obligado a provisionar pérdidas significativas.

-El Banco Master fue liquidado y su presidente investigado penalmente. Lo que aún debe esclarecerse: -Si hubo otros bancos, fondos o inversores expuestos a carteras similares.

-A dónde fue a parar la liquidez obtenida por el Master.

-El grado de responsabilidad de funcionarios políticos y judiciales en la demora de las acciones de control.

Un caso que excede lo financiero