Panamá y Brasil firman acuerdo para facilitar inversiones y avanzan en pacto arancelario

Estos acuerdos se alcanzaron durante una reunión de los presidentes panameño, José Raúl Mulino, y brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebrada junto con sus equipos de trabajo en la sede del Gobierno de Panamá.

Panamá y Brasil firmaron un acuerdo para facilitar las inversiones y progresaron en la negociación de un pacto sobre preferencias arancelarias con el objetivo de agilizar la relación bilateral.

"El Acuerdo de Facilitación de Inversiones que firmamos hoy va a dinamizar el flujo comercial y de capitales entre nuestros países", dijo Lula en declaraciones que ofreció junto a su colega panameño posteriores a la reunión bilateral.

En ese sentido, la Presidencia de Panamá indicó en un mensaje en X que en la reunión bilateral con Brasil se fortalecieron "los vínculos económicos como socio comercial estratégico, firmando un acuerdo de facilitación de inversiones para dinamizar el flujo comercial y avanzar en cooperación en turismo, cultura y el sector portuario, así como en preferencias arancelarias de capital".

"Avanzamos en las negociaciones sobre el Acuerdo de Preferencias (...) que queremos firmar al amparo de la adhesión de Panamá como Estado asociado del MERCOSUR", dijo Lula, que afirmó que su Gobierno está "dispuesto a importar más productos panameños".

En la cita bilateral también se trataron asuntos como la actualización de un Acuerdo de Servicios Aéreos "para dar mayor seguridad jurídica al transporte de cargas", y la "conclusión del procedimiento sanitario para la importación de carne bovina, suina (cerdo) y de aves en Brasil", y se firmaron "instrumentos de cooperación en turismo y gestión portuaria", detalló el líder brasileño.

"El presidente Lula y yo hemos consolidado una relación muy importante como políticos y como amigos, que se traduce hoy en el inicio de un mecanismo de cooperación bilateral de Panamá con Brasil, que hemos acordado con el ánimo de poner a nuestros equipos técnicos en distintas materias, desde lo fiscal hasta lo marítimo, en turismo, todo, para poder acercarnos más a través de un mecanismo más rápido y eficiente en la relación con el gran país de Brasil", dijo Mulino a los periodistas.