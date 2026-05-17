Venezuela deportó a EE.UU. al empresario Alex Saab, presunto testaferro de Maduro

Por: EFE
La agencia de noticias EFE constató la llegada de Alex Saab, empresario y también exministro venezolano durante el gobierno de Nicolás Maduro, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes del la DEA.
"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en un comunicado publicado en Instagram.
Asimismo, indicó que el proceso de deportación se llevó a cabo este sábado "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".
En marzo pasado, el diario The New York Times aseguró que la Administración de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, aliado clave de Nicolás Maduro, quien regresó a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros durante el anterior Gobierno del demócrata Joe Biden.
Fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida), poco después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a quienes se trasladó a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.
Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.
Acusado de ser el testaferro de Maduro
Saab, de 54 años, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, tenía relación con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al Gobierno de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según las investigaciones, con el programa conocido como CLAP, Saab y tres hijastros de Maduro se lucraron con "cientos de millones de dólares".
Siempre se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, Venezuela o EE.UU., y cobró notoriedad luego de que en 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusara de ser uno de los testaferros de Maduro.
Desde tiempo atrás, el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info había señalado que Saab presuntamente formaba parte de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.
El medio desveló, también, que en 2011 Saab firmó un contrato con el Gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas para el plan Misión Vivienda; operación a través de la cual se habrían cometidos irregularidades.
.Ante esta situación, Saab demandó a los periodistas del portal por el presunto delito de difamación e injuria, lo que les obligó a huir de Venezuela luego de que recibieran amenazas y su información personal fuese divulgada en las redes sociales, según denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su momento.
El empresario fue detenido por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal por presunto blanqueo de dinero.
El Gobierno de Venezuela alegó que Saab fue nombrado en 2018 enviado especial para realizar misiones oficiales en Irán. Posteriormente fue extraditado a EE.UU. en octubre de 2021 bajo cargos de conspirar para lavar dinero.
Saab también era buscado por las autoridades de Colombia por presunto concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.