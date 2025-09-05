Canadá reduce de forma dramática el número de extranjeros que acepta

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE En la primera mitad de 2025, Canadá ha reducido de forma dramática el número de estudiantes internacionales, trabajadores temporales extranjeros y residentes permanentes como parte de la nueva política del Gobierno para disminuir la población del país. Según datos del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, en los seis primeros meses del año, el número de residentes permanentes aceptados se ha reducido un 19 % hasta 207.650 personas, mientras que el de trabajadores temporales extranjeros ha caído un 3,8 % hasta 105.195.

Pero la mayor reducción se ha producido entre los estudiantes internacionales. Cifras facilitadas por el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía a la radiotelevisión pública canadiense CBC indican que en la primera mitad de 2025, el país solo aceptó a 36.417, un 70 % menos que en el mismo periodo de 2024. Los datos también señalan que el número de extranjeros que solicitan estudiar en Canadá se ha reducido en los dos últimos años: en la primera mitad de 2025 las solicitudes fueron 302.795, en 2024 fueron 398.675 y en 2023, 575.535. Desde 2024, el Gobierno canadiense ha efectuado cambios en los programas que permiten la entrada de extranjeros en el país para residir de forma temporal o permanente ante los graves problemas de vivienda, programas sociales e infraestructuras que tiene Canadá. Hasta el año pasado, Canadá era el país del G7 con mayor crecimiento demográfico, un 2,7 % anual, gracias a la masiva llegada de inmigrantes. Mientras que en 2015, Canadá recibió 300.000 inmigrantes en 2022 la cifra ascendió a 431.645, en 2023 fueron 465.000 y en 2024, 485.000. A estas cifras se suman los estudiantes internacionales (en 2023 682.889) y los trabajadores temporales extranjeros (cerca de 1 millón en 2023).