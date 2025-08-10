Albania busca en América Latina trabajadores para su creciente sector turístico

Centroamérica & Mundo

Según la directora del Servicio Estatal de Empleo, Gertiola Çepani, más de 6.000 vacantes laborales siguen abiertas en todo el país, y “en ningún sector se siente esta carencia de manera más aguda que en el turismo”.

POR EFE Albania está descubriendo a América Latina para atraer a su creciente sector turístico personal que le falta con urgencia, como recepcionistas, camareros, ayudantes de cocina o socorristas de playa, como confirmaron este sábado a EFE fuentes del sector. Especialmente la zona costera del sur de Albania, con ciudades como Vlora, Himara o Saranda, populares destinos turísticos gracias a sus atractivas playas, atrae a cada vez más latinoamericanos, que encuentran trabajo en el sector hostelero, señala Klevis, dueño de un restaurante, a EFE en conversación telefónica. Klevis, de 50 años, dirige un restaurante de pescado en Shëngjin, una ciudad costera en el norte del país, y también se ve obligado a emplear a extranjeros para poder mantener el negocio, aunque en su caso se trata de dos filipinos. “Hemos comenzado a contratar trabajadores de América Latina, ya que pueden ingresar en Albania sin necesidad de visado", dijo recientemente el presidente de la Unión de Turismo de Albania, Rrahman Kasa, a la televisión A2 de Tirana. Precisó que son cada vez más las empresas del sector hostelero que "ponen la mirada en América Latina", donde los salarios habituales del sector son comparables a los albaneses.

Albania intenta así suplir una aguda falta de mano de obra en los sectores de la hostelería y el turismo, actualmente en pleno auge: las llegadas de visitantes se han triplicado en los últimos diez años, de 3,8 millones en 2014 a 11,7 millones en 2024, Pero al mismo tiempo, la fuerte emigración hizo caer la población del país de 2,9 a los actuales 2,4 millones de habitantes en el mismo periodo. Para mitigar la crisis, muchas empresas han recurrido al reclutamiento de personal extranjero, que por ahora viene sobre todo de Filipinas, India, Nepal y Bangladés. Klevis está muy contento con Antonio, su cocinero jefe, y Roberto, el asistente, y asegura que sin ellos no podría haber abierto el restaurante este verano. "Ya trabajaron para mí la temporada pasada. Durante los meses de invierno tienen empleos en otros restaurantes en Tirana, la capital, pero en la temporada alta del verano vienen a Shëngjin, ya que aquí pagamos sueldos más altos", explica Klevis.