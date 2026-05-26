Canal de Panamá se prepara ante la amenaza del fenómeno El Niño potente

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La Administración del Canal de Panamá ha dicho que las medidas preventivas de ahorro incluyen esclusajes simultáneos, o que dos embarcaciones pequeñas transiten al mismo tiempo por una misma esclusa, entre otras más.

POR EFE

El Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio internacional, ya toma medidas ante la amenaza este año de un fenómeno El Niño potente, asociado a sequías que pueden afectar de forma grave las fuentes hídricas de este paso navegable, el único de agua dulce en el mundo. "Estamos tomando medidas de ahorro de agua desde ya", ha asegurado este martes la administradora designada del Canal, Ilya Espino de Marotta, en relación con la sequía, que ya obligó entre el 2023 y 2024 a reducir los tránsitos por la vía debido al déficit de agua en los dos lagos artificiales que lo alimentan: Gatún (1913) y Alhajuela (1935). La Administración del Canal de Panamá ha dicho que las medidas preventivas de ahorro incluyen esclusajes simultáneos, o que dos embarcaciones pequeñas transiten al mismo tiempo por una misma esclusa, o el uso de las tinas de ahorro de agua en las esclusas neopanamax -la ampliación operativa desde 2016- en los cambios de dirección de buques, entre otras.

En condiciones óptimas, el promedio de cruce diario por el Canal que une el Atlántico y el Pacífico es de entre 35 y 36 buques, pero la sequía estacional de 2023, más prolongada de lo habitual y potenciada por el fenómeno de El Niño, obligó a reducir de forma paulatina esta cifra, que se situó en 22 en noviembre de ese año, sin llegar nunca al peor escenario previsto: 18 tránsitos por día en febrero de 2024. Además de los cruces, el Canal redujo en el 2023 paulatinamente el calado -la parte sumergida del barco- llegando a 13,4 metros en la neopanamax, cuando en condiciones óptimas es de 15, unas medidas que se prolongaron un año.

Un verano atípicamente húmedo

El verano que está terminado en Panamá ha sido más húmedo de lo normal, por lo que los lagos están en niveles óptimos y no se ha reducido el calado, como "es habitual" para la época, y permanece en 15 metros, como ha explicado este martes la administradora del Canal designada, quien asumirá el cargo el próximo 5 de septiembre en sustitución de Ricaurte Vásquez. Estas condiciones hídricas han favorecido la gestión del apetito por la vía, que está registrando cifras de hasta 41 tránsitos diarios de buques, una situación alentada por la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. El Canal conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países. Su principal usuario es EE. UU., con alrededor de un 70 % de la carga que lo cruza de salida o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.

Mas allá de la realidad actual y en el marco del escenario de un fenómeno de El Niño fuerte, como se espera, la primera medida que tomaría el Canal sería reducir el calado, algo de lo que serían alertados los clientes al menos un mes antes, ha dicho Espino de Marotta. Esas y otras eventuales medidas para enfrentar un posible déficit hídrico se tomarían a partir de octubre próximo, agrega la hasta ahora subadministradora del paso navegable de 82 kilómetros de longitud.

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