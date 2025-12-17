Canal de Panamá entregó al fisco un aporte histórico de casi US$3.000 millones

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Canal de Panamá entregó al fisco un aporte de US$2.965 millones correspondiente al año fiscal 2025, una cifra histórica que se da en medio de la incertidumbre que marca desde hace meses el comercio internacional a raíz de la guerra comercial impulsada por el Gobierno de Estados Unidos. El aporte de 2025 deja atrás las cifras de años precedentes: US$2.470,7 millones correspondientes al 2024 y US$2.544,59 millones y de US$2.494,4 millones relativos a 2023 y 2022, respectivamente, de acuerdo con las cifras oficiales.

Una fuerte sequía afectó las operaciones del Canal de Panamá, el único de agua dulce en el mundo, durante el 2023 y parte de 2024. Los ingresos del Canal aumentaron un 14,4 % en el año fiscal 2025, respecto al anterior, y alcanzaron los US$5.705 millones, un monto que incluso excedió lo presupuestado para el período (US$5.623,5 millones), según informó la administración de la vía interoceánica en octubre pasado. El presupuesto del 2025 contemplaba una utilidad neta de US$3.761 millones y un aporte directo al Estado panameño de US$2.789,5 millones, que final fue superada. Sin embargo, el Canal proyecta ingresos por US$5.207,2 millones en 2026, menos que en el año precedente, como consecuencia de una reducción de los tránsitos de barcos por la vía derivada del clima de incertidumbre que seguirá marcando a la economía mundial. En un comunicado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) precisó que el aporte de US$2.965 millones es la sumatoria de US$2.372 millones de excedente económico de la operación de la vía, US$591 millones que forman parte del pago por derechos por tonelada y dos millones por el pago de tasas por servicios públicos prestados por el Estado.