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No hay congestión en el Canal de Panamá, ahora beneficiado por la crisis en Ormuz

De acuerdo con los datos del Canal actualizados, 118 buques esperaban para cruzar la vía: 96 con reserva (día y hora del cruce preestablecido) y 22 sin ella. El tiempo promedio de espera para las naves sin reserva se situaba de 5,4 días.

Por Agencia EFE La creciente demanda en el Canal de Panamá, derivada de la crisis en el estrecho de Ormuz, no está congestionando el paso navegable, que opera plenamente - hasta 41 tránsitos diarios cuando lo normal son 36 - favorecido por el buen nivel de los dos lagos artificiales que lo surten de agua dulce, afirmó su administrador, Ricaurte Vásquez. "Quiero insistir: congestión no puede haber porque la mayor parte de los buques que están aquí, están esperando porque tienen un cupo" reservado para transitar por el Canal que une el Atlántico y el Pacífico, dijo Vásquez a EFE al término de un conversatorio.

De acuerdo con los datos del Canal actualizados, 118 buques esperaban para cruzar la vía: 96 con reserva (día y hora del cruce preestablecido) y 22 sin ella. El tiempo promedio de espera para las naves sin reserva se situaba de 5,4 días. La cifra de buques con reserva está dentro de los parámetros regulares - de alrededor de un centenar - que maneja en el paso navegable operativo desde agosto de 1914, mientras que la cifra de 22 sin cruce preestablecido está por encima de entre los 10 y 15 que se registran en condiciones normales, según la explicación oficial. El 94 % del tráfico por el Canal se maneja por reserva, y ahora estos clientes están llegando con antelación porque actúan "responsablemente por razón del costo de combustible, porque si estacionan aquí, la cantidad que utilizan es menor. Ellos hacen su balance para poder decidir", comentó el administrador. En el contexto de la crisis en Oriente Medio y de los problemas en el estrecho de Ormuz, "hemos pasado hasta 41 barcos" en un día, como es el caso de este martes, una cifra que ha venido aumentando desde enero, cuando el promedio mensual de cruces fue 34.