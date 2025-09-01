Canal de Panamá y Brasil explorarán nuevas rutas para el transporte marítimo brasileño

Centroamérica & Mundo

POR EFE El Canal de Panamá y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil firmaron un acuerdo de cooperación que les permitirá, entre otros, explorar nuevas rutas para el transporte marítimo brasileño así como la optimización de costos en las exportaciones, informó este viernes la administración de la vía interoceánica. El Memorando de Entendimiento fue suscrito por el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la Federación Nacional de los Trabajadores Portuarios, "consolidando así el compromiso bilateral en el ámbito logístico y portuario". El propósito del acuerdo es "establecer una alianza de cooperación orientada al intercambio de información y experiencias en materia de gestión portuaria, logística del transporte marítimo y fluvial, así como la transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento del Canal de Panamá y las oportunidades que ofrece para el comercio exterior".

Una misiva del Canal de Panamá señaló como beneficios del convenio "la exploración de nuevas rutas para el transporte marítimo brasileño, la optimización de costos en las exportaciones, el análisis de los impactos de las medidas de descarbonización promovidas por la Organización Marítima Internacional, y la evaluación de rutas más sostenibles desde los puntos de vista económico, social y ambiental". "El Memorando de Entendimiento fortalece los lazos de cooperación entre Panamá y Brasil, y nos permite avanzar en iniciativas conjuntas de modernización, sostenibilidad y competitividad que aportan valor tanto a nuestra región como al comercio mundial", dijo el ministro Icaza. Icaza integra la comitiva que acompaña al presidente panameño, José Raúl Mulino, en la visita oficial que cumple en Brasil y que culmina este viernes tras dos días. En el marco de esta visita Brasil, que no es uno de los mayores usuarios del Canal, se adhirió al Tratado de Neutralidad que rige al paso navegable, que construyó EEUU a inicios del siglo pasado y lo operó hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando lo traspasó al Estado panameño.