China lanza una organización internacional de gobernanza de la IA con 29 países

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China lanzó este viernes una organización internacional de cooperación sobre inteligencia artificial (IA) con la participación inicial de una treintena de países, a medida que Pekín busca consolidar un papel de liderazgo sobre la gobernanza global de esta incipiente

Por: EFE Un total de 29 países firmaron el acuerdo para establecer la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (Waico, por sus siglas en inglés) en la megalópolis oriental de Shanghái, la cual servirá además como su sede principal, según un despacho de la agencia oficial de noticias Xinhua. Entre las naciones participantes figuran Rusia, Kazajistán, Laos, Pakistán o Indonesia; si bien ni Xinhua ni el Ministerio chino de Asuntos Exteriores mencionan a más países, la agencia rusa Sputnik apunta también a presencia iberoamericana por medio de Brasil, Cuba y Venezuela.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también participó de la ceremonia, y hoy pronunció un discurso durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), el principal evento del sector en China, en el que llamó a impedir que la IA quede en manos de "un puñado de empresas o países" y pidió que la tecnología no deje al margen a los países en desarrollo. También lo hizo el presidente chino, Xi Jinping, por primera vez en ese evento, para referirse a la creación de la Waico: "Nuestra visión de hace un año es ahora una realidad. Es una importante iniciativa por parte de China para responder a la llamada del ‘sur global’ y unir a la comunidad internacional para promover de forma enérgica el desarrollo y la gobernanza de la IA".