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IA y ética: Europa abre debate sobre las reglas, pero ¿Quién controlará a los reguladores?

El proyecto europeo ASSAI busca fijar principios para el uso responsable de la IA en universidades y administraciones públicas. La iniciativa abre una discusión más profunda: ¿quién define qué es “ético” cuando la tecnología empieza a influir en cómo se enseña y cómo se gobierna?

Por Norma Lezcano - revistaeyn.com Europa acaba de abrir otro frente en la carrera por ordenar la inteligencia artificial. Esta vez, el foco está en dos territorios especialmente sensibles: la educación superior y las políticas públicas. Desde Logroño (España), el proyecto ASSAI —una iniciativa europea con participación de universidades, organismos públicos y socios tecnológicos— se propone diseñar un código ético para el uso de la IA generativa en aulas, procesos de evaluación y marcos regulatorios de la administración.

La noticia, difundida por EFE, deja una lectura inmediata: Europa quiere reglas antes de que la IA corra más rápido que las instituciones. Pero también tiene otra, menos obvia y bastante más interesante: quién va a definir la ética de esa regulación. Porque cuando la discusión pasa de la tecnología al “uso correcto” de la tecnología, lo que entra en juego ya no es solo eficiencia o innovación. Entra una visión del poder. Qué es ASSAI y por qué aparece ahora ASSAI —sigla en inglés de AI-driven Assessment in Education: Shaping Policies for Responsible and Ethical Implementation— es un proyecto financiado por el programa Erasmus+ Forward Looking y liderado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Reúne a ocho socios de cinco países y trabajará durante tres años en un marco para orientar el uso “responsable y ético” de la IA en educación superior y en el diseño de políticas públicas. No llega en el vacío. Europa lleva tiempo construyendo una arquitectura regulatoria para la IA. La AI Act de la Unión Europea entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y empezó a aplicar parte de sus obligaciones desde el 2 de febrero de 2025; su implementación general culminará el 2 de agosto de 2026. En paralelo, el Consejo de Europa abrió a firma en septiembre de 2024 la primera convención internacional jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial, con eje en derechos humanos, democracia y Estado de derecho. Traducido para América Latina: ASSAI no es una experiencia académica aislada, sino una pieza más de una estrategia europea para fijar estándares sobre cómo debe usarse la IA en ámbitos donde hay derechos, decisiones y confianza pública en juego. La ética ya está sobre la mesa Ahora, la variable que hay que despejar en la ecuación es “quién la define”. La palabra “ética” suele entrar a estas conversaciones con una ventaja injusta: suena tan correcta que casi nadie se atreve a discutirla. Pero en el mundo real, la ética no baja del cielo ni viene preinstalada en un algoritmo. Se redacta, se interpreta, se prioriza. Y, sobre todo, se institucionaliza.