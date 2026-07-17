Financiación británica a planes de movilidad en Guatemala supera US$6.000 millones

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A pesar del volumen de los fondos, las partes especificaron que el memorando constituye una asociación estratégica que "no genera derechos u obligaciones legales para los Participantes ni para terceros en virtud del derecho interno o internacional".

Por Agencia EFE El Reino Unido dispondrá de hasta 5.000 millones de libras esterlinas (US$6.750 millones) para financiar proyectos de infraestructura en Guatemala, con prioridad en el sistema de transporte masivo MetroRiel, según un convenio bilateral divulgado este jueves. El documento, facilitado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, detalla las condiciones técnicas del acuerdo de asociación que fue suscrito el pasado 9 de julio entre los Gobiernos guatemalteco y británico, y que tendrá una vigencia de cinco años.

Este financiamiento potencial está destinado al proyecto MetroRiel y a un sistema de transporte masivo más amplio para el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. El MetroRiel es uno de los trece proyectos de infraestructura priorizados por el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León para modernizar la conectividad en la región metropolitana, que abarca a la capital y a sectores de varios municipios aledaños. Esta zona urbana concentra a más de cinco millones de personas y sufre un colapso vial en un territorio donde no se ejecutan obras ferroviarias de gran envergadura desde hace más de medio siglo. Según el acuerdo, la asistencia financiera se canalizará mediante la agencia de crédito a la exportación británica UK Export Finance (UKEF).