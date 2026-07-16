Presidente Mulino se reúne con Slim y una veintena de empresarios en México

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Algunas de estas empresas ya tienen proyectos en ejecución en Panamá. Entre estos la planificación y desarrollo del proyecto International Atlantic Port (IAP).

Por Agencia EFE El presidente panameño, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con Carlos Slim y una veintena de ejecutivos de empresas en el marco de la visita que cumple en México, donde promueve a Panamá como un destino seguro para la inversión y un nodo de distribución. "El presidente Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha, y el ministro de Comercio, Julio Moltó, se reunió con el empresario mexicano Carlos Slim, reconocido como el decimosexto hombre más rico del mundo", indicó un comunicado de la Presidencia panameña.

Slim ha tenido intereses económicos en Panamá mediante la participación de la constructora FCC en proyectos de infraestructura y también en telecomunicaciones con Claro, que vendió en 2022 a Liberty Latin América LTD, a través de su subsidiaria Cable &Wireless Panamá S.A. (CWP), por unos US$200 millones. Mulino sostuvo además "un encuentro con un grupo de 23 ejecutivos de reconocidas empresas mexicanas y gremios enfocados en sectores como desarrollo de infraestructura, tecnología, logística, transporte público, turismo, agroparques y otros, interesados en explorar nuevas oportunidades de negocios e inversión en Panamá". "Panamá está entrando en su mayor ciclo de inversión en un siglo. Por eso el momento es este. Porque esto ya empezó. Miro esta sala y no veo a un competidor. Veo a socios naturales. Ustedes son los mejores del continente en fabricar, y nosotros nos especializamos en conectar al mundo. Ustedes producen y nosotros distribuimos. No competimos: nos complementamos", expresó Mulino ante los empresarios mexicanos, de acuerdo con la información oficial. El Canal de Panamá planea nuevas inversiones por US$8.500 millones, que se suman a los US$30.000 millones en proyectos que desarrolla el Gobierno, argumentó Mulino, de acuerdo con la misiva de la Presidencia.