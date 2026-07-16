Las remesas a El Salvador, Guatemala y Honduras crecieron 8,6 % a mayo

Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, llegaron a US$20.153,7 millones entre enero y mayo de 2026, un 8,6 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, según datos actualizados.

Las cifras registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y mayo con US$10.653 millones o el 52,9 %, seguido de Honduras con US$5.290,9 millones (26,3 %) y El Salvador con US$4.209,8 millones (20,8 %).

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 5,9 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 7,5 % para Guatemala y un 13,2 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Cada año, cerca 500.000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.