China y EEUU tratan de disminuir las tensiones geopolíticas

Estos gestos buscan reforzar la comunicación en torno a asuntos estratégicos y de seguridad en un contexto de tensiones por Taiwán y el mar de China Meridional.

Por revistaeyn.com El ministro de Defensa chino, Dong Jun, mantuvo una videollamada con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en la que ambas partes intercambiaron posturas sobre la relación bilateral y cuestiones de seguridad.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa chino, Dong afirmó que los presidentes de ambos países conceden "gran importancia” al vínculo entre sus Fuerzas Armadas y defendió que se debe avanzar hacia una relación "de respeto mutuo, convivencia pacífica y estabilidad positiva”. El ministro chino advirtió asimismo de que "la completa reunificación de China es una tendencia histórica imparable” y que cualquier intento de "utilizar a Taiwán para contener a China” será derrotado. Añadió que Pekín se opone a las "provocaciones” en el mar de China Meridional y subrayó que su país "se centrará en su desarrollo, pero defenderá firmemente sus intereses legítimos”.