Tigo obtiene financiamiento por US$100 millones y acelera la inversión digital en El Salvador

Empresas & Management

El crédito, liderado por Banco Cuscatlán y Banco Davivienda, apunta a fortalecer la infraestructura tecnológica, ampliar la cobertura móvil y consolidar el despliegue de 5G en el país.

Por: Revistaeyn.com La empresa de telecomunicaciones Tigo El Salvador aseguró un financiamiento por 100 millones de dólares otorgado por Banco Cuscatlán y Banco Davivienda, una operación que refuerza el flujo de inversión privada en infraestructura digital y envía una señal positiva al mercado sobre la confianza del sistema financiero local en el sector tecnológico del país. El paquete crediticio estará destinado a fortalecer la infraestructura de red, ampliar la cobertura y capacidad móvil y financiar la adquisición de equipamiento tecnológico, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y acelerar la conectividad en zonas estratégicas, según informó la compañía.

CONFIANZA FINANCIERA Y APUESTA DE LARGO PLAZO

Desde Tigo, la gerente general Carolina Vallejo señaló que el financiamiento reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo digital de El Salvador. “Este respaldo de dos bancos locales confirma nuestra apuesta por seguir invirtiendo en infraestructura tecnológica para construir un país más conectado”, afirmó.

Para el sistema financiero, la operación refleja una lectura clara sobre el rol estructural de la digitalización en el crecimiento económico. José Eduardo Luna, director ejecutivo de Banco Cuscatlán, destacó que la inversión en telecomunicaciones tiene un “potencial multiplicador” al incentivar el uso de herramientas digitales para el ahorro, la inversión y la creación de nuevos negocios, así como el desarrollo de ecosistemas de pagos digitales. En la misma línea, Gerardo J. Simán, presidente ejecutivo de Davivienda El Salvador, subrayó que el crédito consolida la relación entre ambas partes y se alinea con la estrategia del banco de impulsar la inversión privada como motor de inclusión financiera y desarrollo sostenible.

EXPANSIÓN DE RED Y DESPLIEGUE DE 5G

El financiamiento llega en un momento de fuerte expansión operativa de Tigo. Durante 2025, la compañía ejecutó un plan de crecimiento de su red móvil que benefició a más de 250.000 personas y permitió alcanzar una cobertura nacional del 95%. Además, Tigo avanzó en el despliegue de tecnología 5G, actualmente disponible para más de un millón de usuarios en ciudades clave como el Área Metropolitana de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Sensuntepeque, Ahuachapán, Sonsonate y Aguilares, entre otras. Para el ecosistema empresarial, la ampliación de la conectividad de alta velocidad resulta clave para sectores como comercio, servicios financieros, logística, industria y economía digital, en un país que busca posicionarse como hub tecnológico regional.

