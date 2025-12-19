Inversiones Cuscatlán Centroamérica comprará al panameño Banistmo

Finanzas

El conglomerado centroamericano alcanzó un acuerdo con el colombiano Grupo Cibest por el 100 % de las acciones de Banistmo por US$1.418 millones.

Por José A. Barrera/Pablo Balcáceres - revistaeyn.com Grupo Cibest, matriz de Bancolombia (Colombia), Bancoagrícola (El Salvador) y Bam (Guatemala) confirmó el jueves 18.12.25 un acuerdo para la venta del banco panameño Banitsmo a Inversiones Cuscatlán Centroamérica. “El precio de venta acordado es de US$1.418 millones de dólares de los Estados Unidos de América, lo que representa una ratio de precio/utilidad últimos doce meses a septiembre 30 de 2025 de 17,1x y de precio/valor en libros de 1,2x. El precio estará sujeto a ajustes habituales en el momento de perfeccionamiento de la compraventa”, destaca un comunicado. El acuerdo comprende la venta del 100 % de las acciones de Banistmo, transacción que incluye a todas las sociedades subordinadas como Leasing Banistmo y Banistmo Investment Corporation S.A. “La transacción permitirá a Grupo Cibest concentrar capacidades diferenciales para generar impacto económico y social, al tiempo que Banistmo inicia una nueva etapa de desarrollo bajo un grupo financiero con una visión estratégica en el mercado centroamericano”, destaca el comunicado de Cibest.

CUSCATLÁN AVANZA EN LA REGIÓN

Según el análisis de la Unidad de Inteligencia E&N, la jugada de Inversiones Cuscatlán Centroamérica es uno de los hitos del año en el sector bancario regional. “Al anunciar la compra de Banistmo, en propiedad de Grupo Cibest (antes, Grupo Bancolombia). Esto lo prospecta como un grupo clave en Panamá, pues se quedará con el quinto mayor banco del sistema panameño, con activos superiores a US$10.400 millones y una cartera crediticia mayor a US$7.200 millones en cifras a octubre, según la Superintendencia de Bancos”, destaca el análisis. El 2025 ha sido un año particularmente activo para la marca Cuscatlán (presente en El Salvador, Honduras y Guatemala), este año Inversiones Cuscatlán Centroamérica recibió la autorización para adquirir a La Hipotecaria, lo que le abrió las puertas de Banco La Hipotecaria en Panamá, La Hipotecaria en El Salvador y La Hipotecaria Compañía de Financiamiento en Colombia. Además, en septiembre comenzó operaciones en Guatemala tras comprar al Banco Inmobiliario, y ganó acceso a una red de 48 agencias, 31 agentes bancarios y cobertura nacional a través de la red de cajeros 5B. En ese mismo país, una filial del grupo, SISA, también llevó su marca, tras hacerse de la Aseguradora Confío. Inversiones Cuscatlán Centroamérica relanzó la marca CUSCATLÁN en 2016, tras la compra de la operación de banca de consumo de Citi en El Salvador, a la que le siguió la compra de la operación de Scotiabank en 2020 y se consolida como un jugador de peso en el sistema financiero regional. “En Inversiones Cuscatlán reafirmamos nuestra visión de largo plazo en el sector financiero y nuestro compromiso con el fortalecimiento de instituciones sólidas, cercanas y centradas en las personas. A través de una propuesta de valor en constante evolución y el impulso a la innovación, apoyamos a nuestros clientes, empresas o personas, a lograr sus sueños. Creemos en Centroamérica, creemos en Panamá y de manera especial, en Banistmo, una institución profundamente vinculada a la identidad del país y a su desarrollo. Nos comprometemos a continuar fortaleciendo su marca, productos y servicios”, afirmó Federico Nasser Facussé, Presidente de Inversiones Cuscatlán Centroamérica.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS CLIENTES Y COLABORADORES DE BANITSMO?

De acuerdo con el comunicado de Grupo Cibest, “todo el proceso de transición ha sido diseñado cuidadosamente para los clientes de Banistmo, garantizando continuidad en los servicios, estabilidad operativa y una oferta financiera que responda de manera consistente a sus necesidades”. “Estamos convencidos de que esta operación traerá ventajas claras para los clientes. La experiencia y el conocimiento regional de Cuscatlán permitirán sumar capacidades y generar valor. La presencia del Grupo Cibest en Panamá continuará a través de Bancolombia Panamá, como banco off shore, y de Cibest Capital, que agrupa y potencia las capacidades regionales de inversiones y productos vinculados al mercado de capitales”, señaló Juan Carlos Mora, CEO del Grupo Cibest. La transición, destaca la fuente, contempla un acompañamiento permanente a clientes y colaboradores. “Los equipos de Banistmo pasarán a formar parte de Inversiones Cuscatlán, una organización con amplia trayectoria en el fortalecimiento de instituciones financieras en América Latina”, dice el comunicado de Cibest que reconoce el peso del conglomerado centroamericano. “A través de su modelo estratégico de negocios (Inversiones Cuscatlán Centroamérica), ha impulsado el crecimiento y posicionamiento de Banco CUSCATLAN en El Salvador, Honduras y Guatemala, La Hipotecaria en Panamá y Colombia, así como el liderazgo de SISA en el sector asegurador de la región. Su experiencia en procesos de transformación, expansión y creación de valor le posicionan como un inversionista sólido, con alto conocimiento de los mercados donde opera”, remarca. Cibest añadió que la operación “se perfeccionará en los próximos meses” y que está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes en Panamá, de acuerdo con la normativa vigente. Mientras se finaliza el proceso, Grupo Cibest continúa operando y a cargo de clientes y empleados de Banistmo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS BANCOS DE CIBEST EN GUATEMALA Y EL SALVADOR?