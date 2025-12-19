Centroamérica & Mundo

Guatemala aumentará entre 4 % y 7,5 % al salario mínimo en 2026

El aumento más grande fue del 7,5 % para los trabajadores no vinculados a la agricultura, cuyo salario quedó establecido ahora en 4.252 quetzales (aproximadamente US$552).

Por Agencia EFE El Gobierno de Guatemala ordenó un aumento de entre el 4 %y el 7,5 % al salario mínimo por disposición del presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León. La medida, menor al incremento ordenado el año pasado que llegó a ser del 10 %, fue oficializada por el Gobierno que preside Arévalo de León.

El aumento más grande fue del 7,5 % para los trabajadores no vinculados a la agricultura, cuyo salario quedó establecido ahora en 4.252 quetzales (aproximadamente US$552). Por su parte, el incremento para los trabajadores agrícolas fue del 5,5 %, por lo que ahora ganarán como mínimo por ley 4.041 quetzales (US$524). De igual manera, el aumento para quienes laboren en maquilas fue del 4 %, con un nuevo salario 3.659 quetzales (US$475). El Gobierno guatemalteco explicó en un comunicado de prensa que los aumentos fueron determinados "con base en parámetros técnicos". Además, destacó que el aumento del 10 % del año pasado "generó efectos positivos sobre el empleo" y creció en un 4,7 % la afiliación al Seguro Social. En Guatemala, alrededor del 70 % de la población en condiciones de trabajar lo hace en el sector informal, sin acceso a prestaciones y tampoco al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.