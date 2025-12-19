Las aerolíneas de bajo costo Viva y Volaris se integran en una misma empresa

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
Este jueves 18 de diciembre de 2025 , las empresas mexicanas Volaris y Grupo Viva anunciaron que han alcanzado un acuerdo y pasarán a estar bajo una estructura de sociedad controladora.
Este acuerdo da paso a un nuevo grupo mexicano de aerolíneas, que contará con una flota de más de 200 aviones al momento del cierre de la operación.
Dentro del nuevo holding, las marcas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas y tendrán el 50 % de la participación, cuando se complete la transacción, se espera en 2026.
El nuevo grupo tiene especial interés para Centroamérica, donde Volaris opera con banderas de Costa Rica y El Salvador y se ha consolidado como un jugador en crecimiento, principalmente, por el factor precio.
Desde septiembre de 2021, Volaris El Salvador ha transportado a más de 1,9 millones de pasajeros desde y hacia San Salvador, y de éstos, más de 450.000 sólo en los últimos 6 meses. Poco más del 9 % de los clientes de Volaris eligió a la aerolínea para viajar por primera vez.
¿POR QUÉ SE FUSIONAN VIVA Y VOLARIS?
"Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas", detalló Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.
Por su parte, Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva, señaló que el objetivo es "ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales".
La gobernanza del grupo estará liderada por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del Consejo de Administración de Viva.
" La formación del grupo de aerolíneas ampliará el acceso a viajes aéreos de bajo costo y proporcionará a los pasajeros más alternativas convenientes a través de más soluciones de viaje punto a punto, con nuevas bases operativas en ciudades y conectividad mejorada a través de acuerdos potenciales de código compartido entre ambas aerolíneas", apuntan.
DETALLES DE LA TRANSACCIÓN VIVA-VOLARIS
-La ejecución definitiva de la operación se proyecta para 2026, sujeta a la obtención de autorizaciones gubernamentales y regulatorias en México y el resto de las jurisdicciones donde operan.
-Las aerolíneas preservarán sus marcas, identidades comerciales, estructuras operativas y sus certificados de operación independientes.
-Volaris y Viva estarán en posibilidad de aumentar considerablemente las operaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como abrir nuevas bases operativas a nivel nacional.
-Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la controladora de Volaris, empresa que mantendrá su cotización pública en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
-La estrategia de ultra bajo costo (ULCC) es innegociable, dijo Viva.
-El grupo planea una expansión agresiva en la conectividad punto a punto, priorizando mercados en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, además de consolidar su presencia doméstica.
-Los asesores fueron Morgan Stanley & Co. LLC está actuando como asesor financiero de Volaris, y Latham & Watkins LLP y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. están actuando como asesores legales de Volaris. FTI Consulting está actuando como asesor de comunicaciones estratégicas para Volaris. Alfaro, Dávila & Scherer y UBS Investment Bank están actuando como asesores financieros de Viva y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. están actuando como asesores legales de Viva.
Ambas compañías fueron responsables en 2024 del 71 % del tráfico doméstico de pasajeros en México (Viva con 38 % y Volaris con 33 %).
En cuanto a la flota, Volaris tiene una conformada por 111 aviones y tiene pedidos pendientes por 118 aviones, mientras que Viva suma a este holding 97 aviones y 13 pendientes de entrega.