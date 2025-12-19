Empresas & Management

Las aerolíneas de bajo costo Viva y Volaris se integran en una misma empresa

En el nuevo grupo aéreo ambas aerolíneas mantendrán el 50 % de participación. Se espera que la transacción se complete en 2026.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com Este jueves 18 de diciembre de 2025 , las empresas mexicanas Volaris y Grupo Viva anunciaron que han alcanzado un acuerdo y pasarán a estar bajo una estructura de sociedad controladora. Este acuerdo da paso a un nuevo grupo mexicano de aerolíneas, que contará con una flota de más de 200 aviones al momento del cierre de la operación. Dentro del nuevo holding, las marcas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas y tendrán el 50 % de la participación, cuando se complete la transacción, se espera en 2026.

El nuevo grupo tiene especial interés para Centroamérica, donde Volaris opera con banderas de Costa Rica y El Salvador y se ha consolidado como un jugador en crecimiento, principalmente, por el factor precio. Desde septiembre de 2021, Volaris El Salvador ha transportado a más de 1,9 millones de pasajeros desde y hacia San Salvador, y de éstos, más de 450.000 sólo en los últimos 6 meses. Poco más del 9 % de los clientes de Volaris eligió a la aerolínea para viajar por primera vez.

¿POR QUÉ SE FUSIONAN VIVA Y VOLARIS?

"Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas", detalló Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris. Por su parte, Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva, señaló que el objetivo es "ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales". La gobernanza del grupo estará liderada por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del Consejo de Administración de Viva. " La formación del grupo de aerolíneas ampliará el acceso a viajes aéreos de bajo costo y proporcionará a los pasajeros más alternativas convenientes a través de más soluciones de viaje punto a punto, con nuevas bases operativas en ciudades y conectividad mejorada a través de acuerdos potenciales de código compartido entre ambas aerolíneas", apuntan.

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN VIVA-VOLARIS

-La ejecución definitiva de la operación se proyecta para 2026, sujeta a la obtención de autorizaciones gubernamentales y regulatorias en México y el resto de las jurisdicciones donde operan.