Suspenden la lotería de 'green cards' en EEUU

POR EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido suspender el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente ("green cards") con el que el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown entró en Estados Unidos.

Ese Programa de Visas de Diversidad (DV1) facilita la residencia a personas de países con bajo índice de inmigración a EE.UU..

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó este viernes en su cuenta de X que Claudio Manuel Neves Valente, portugués de 48 años, entró en Estados Unidos a través del DV1 en 2017 y recibió una "green card".

Noem subrayó que, por orden de Trump, estaba instruyendo "de inmediato" al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos que suspenda el plan DV1 "para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso".