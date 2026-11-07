Ciudadanos haitianos se manifiestan en apoyo a Bukele y su tropa

"Me echaron de mi casa, no tengo a nadie con quien contar. Yo me dedicaba al comercio y podía mandar a mis hijos a la escuela, pero me robaron hasta la ropa interior, huí desnuda con mis hijos", exclamó llorando una manifestante que se quejaba de la violencia de las bandas armadas contra los habitantes de Carrefour-Feuilles, en el sureste de Puerto Príncipe.

En Puerto Príncipe, manifestantes que dijeron ser víctimas de la violencia de las bandas armadas en diversas zonas del área metropolitana de la capital, como Fort National, Poste Marchand y la avenida Poupelard, salieron a las calles para pedir ayuda al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Miles de haitianos se manifestaron este viernes en Puerto Príncipe y otras ciudades del país, entre ellas Jérémie y Belladère, para expresar su apoyo a los soldados salvadoreños y pedirles que aceleren las operaciones contra las bandas armadas que controlan la mayor parte de la capital.

Bukele, envió el mes pasado más de 2.000 soldados a Puerto Príncipe para ayudar en la búsqueda de cuatro militares de su país que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-de-Bouquets.

Desde su llegada, la tropa salvadoreña ha intensificado las operaciones contra las bandas armadas en varias barriadas de Puerto Príncipe.

Al mismo tiempo, Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó sobre una "explosión de violencia" por los enfrentamientos ocurridos tras el ataque inicial contra los militares salvadoreños de la GSF.

"Bukele, Haití le pertenece. Si no acelera las operaciones, moriremos. Debe seguir hasta erradicar a las bandas, hasta destruir a esos malvados que han matado a nuestros hijos, matan a nuestros maridos", declaró otra manifestante.

Según esta mujer, las bandas armadas quemaron sus casas y los arrojaron a la calle "como perros".

"Desde el 13 de agosto de 2023 me vi obligada a abandonar mi casa. Aunque estoy en la calle, siguen haciéndome huir", agregó la mujer, que muchos desplazados internos, vive en un campamento.

Esta manifestante dijo confiar en que Bukele ayudará al país a salir de la situación en la que se encuentra y le agradece que acuda en su auxilio cuando el Estado haitiano se muestra impotente.

"‘Lè yo wè Bukele, kè yo sote’ (Cuando ven a Bukele, se asustan)" cantaron contra las bandas en lengua criolla los manifestantes en un ambiente festivo.

En una pancarta que llevaba uno de los asistentes se leía: "Bukele, el pueblo haitiano le estará agradecido",

En ciudades de provincia como Jérémie, en el oeste, otra multitud expresó en las calles su agradecimiento al mandatario salvadoreño, al ritmo de bandas de Rara, una expresión vinculada al vudú.

"‘Rele Bukele pou mwen, m ap mouri (Llamen a Bukele por mí, me estoy muriendo)", cantaron, advirtiendo que morirán si cesan las operaciones de los salvadoreños.

Las manifestaciones reflejan el cansancio de la población haitiana con la violencia de las bandas armadas, que tiene paralizado el país, hasta el punto de que la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, programadas para el 13 de diciembre, se aplazó para el 18 de julio de 2026.