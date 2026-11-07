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The Estate by sbe invertirá más de US$1.000M en El Salvador y Estados Unidos

La nueva cartera incluye The Estate Residences Coral Gables y The Estate Residences Tampa, en Florida, así como The Estate Resort & Residences El Salvador, un complejo turístico y residencial que se desarrollará en la costa del Pacífico salvadoreño.

Por revistaeyn.com La firma internacional The Estate by sbe anunció su expansión con el desarrollo de tres proyectos inmobiliarios de lujo en Estados Unidos y El Salvador, una apuesta que contempla inversiones superiores a los US$1.000 millones y más de 500 unidades residenciales. La nueva cartera incluye The Estate Residences Coral Gables y The Estate Residences Tampa, en Florida, así como The Estate Resort & Residences El Salvador, un complejo turístico y residencial que se desarrollará en la costa del Pacífico salvadoreño.

El proyecto en El Salvador destaca por su dimensión, ya que contempla un desarrollo de uso mixto en un terreno de aproximadamente 1.000 acres y cinco millas de litoral. La iniciativa, cuya planificación maestra está a cargo de la firma Arquitectonica, será desarrollada por Sansone Group en representación de Grupo Guerrero, en asociación con SalvaLand. El complejo incluirá cerca de 500 residencias de lujo, un hotel de 125 habitaciones y un club de longevidad de 30.000 pies cuadrados. También contempla instalaciones ecuestres, clubes de surf y playa, un campo de golf de campeonato de 18 hoyos y la primera marina para superyates del país. La empresa presenta esta iniciativa como uno de los desarrollos residenciales y de hospitalidad más grandes en la historia de El Salvador, con una inversión de varios miles de millones de dólares. Sin embargo, no detalló el calendario de construcción ni el monto específico que corresponderá a cada etapa del proyecto.