El Salvador y Haití discutirán sobre el futuro de las tropas salvadoreñas

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El Salvador desplegó un contingente de 2.000 militares, incluidos miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo, que el presidente del país, Nayib Bukele, presentó como una misión para recuperar con vida a los cuatro salvadoreños y negó que se tratara de una invasión.

Por Agencia EFE El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró, que el 16 y 17 de noviembre el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé viajará a El Salvador para discutir sobre el futuro de las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití, sobre cuyo retorno no hay todavía una fecha fijada. Ulloa explicó que Fils-Aimé viajará esos días a El Salvador para participar en una conferencia internacional sobre el estado de la democracia: "Ya me confirmó (su asistencia) el primer ministro y ahí vamos a tener la oportunidad de discutir cuál es el futuro de esta fuerza".

El envío de tropas salvadoreñas a Haití tuvo lugar tras una emboscada sufrida el 18 de octubre de 2026 por un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) -respaldada por la ONU- en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, donde desaparecieron cuatro nacionales salvadoreños. El Salvador desplegó un contingente de 2.000 militares, incluidos miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo, que el presidente del país, Nayib Bukele, presentó como una misión para recuperar con vida a los cuatro salvadoreños y negó que se tratara de una invasión. Tras la intervención militar salvadoreña se levantaron voces críticas que pusieron en duda su contribución a la paz o que alertaron, como Médicos Sin Fronteras, de una "explosión de violencia". Ulloa aseguró que las tropas han "ido limpiando" la zona de Croix-des-Bouquets, situada a unos 10 km de Puerto Príncipe, e insistió en que el pueblo y el Gobierno haitianos "lo están viendo con satisfacción".