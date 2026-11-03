Primer ministro haitiano quiere liquidar las pandillas con ayuda de El Salvador

Por: EFE

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, afirmó este martes que su Gobierno está decidido, con el apoyo de El Salvador, a acabar con las bandas armadas que siembran el terror en su país para, de esta forma, restablecer la seguridad en todo el territorio nacional y organizar elecciones creíbles.

"Entramos en una etapa decisiva (...) Hemos llegado a 4.000 soldados de las fuerzas internacionales en Haití. Con este refuerzo, las pandillas ya no podrán dormir", afirmó Fils-Aimé en una declaración en la que advirtió a las bandas armadas: «su tiempo se está agotando».

La cifra que dio el primer ministro, de 4.000 soldados internacionales en su país, es la suma de los más de 2.000 militares enviados por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y el contingente de varios países que hacen parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) creada por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

Bukele envió el mes pasado más de 2.000 soldados a Haití con el propósito inicial de participar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños de la GSF que están desaparecidos desde el 18 de octubre tras ser emboscados por bandas armadas en Croix-de-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Fils-Aimé agradeció a Bukele por haber comprendido la batalla que libra Haití, que es similar a la que enfrentó contra las pandillas salvadoreñas.

"Él vivió la batalla y salió de ella. No solo ha comprendido la batalla, sino que viene a ponerse al lado del pueblo haitiano para ayudarnos a que no duerman ni las pandillas con sandalias ni las pandillas con corbata", afirmó en una aparente alusión a quienes financian a estos grupos armados.

Igualmente destacó el trabajo de la GSF, de la que dijo que está en Haití para apoyar la lucha contra las bandas armadas y aseguró que se han puesto a disposición de las fuerzas de seguridad nacionales más de 100 blindados.