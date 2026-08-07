Colombia: De la Espriella asume sin mayorías legislativas y con el reto de recuperar la seguridad

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El presidente electo Abelardo de la Espriella asume con una agenda diametralmente opuesta a la del presidente saliente, Gustavo Petro, que deberá impulsar en un país polarizado, tras la segunda vuelta de las elecciones del pasado 21 de junio.

En esa votación, De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos (49,66%) frente a los cerca de 12,7 millones (48,70%) de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro.

El Pacto Histórico será la mayor fuerza del Congreso con 26 senadores y 43 representantes a la Cámara, mientras que el Centro Democrático, la mayor fuerza de derecha, será el partido de Gobierno con sus 17 senadores y 30 representantes.

En opinión del economista jefe del grupo financiero Credicorp Capital, Daniel Valero, De la Espriella deberá afrontar estos desafíos de gobernabilidad, además de atender las necesidades de las regiones apartadas de Colombia, en las que el gobierno de Gustavo Petro no dio soluciones concretas para mejorar la vida de sus poblaciones.

De acuerdo a Valero, De la Espriella debe buscar "dos victorias tempranas": golpes a los grupos armados y que la gente vea cambios rápidos en el sistema de salud, sumergido en una grave crisis.

Dado el estado de precariedad que deja la Administración Petro en diferentes áreas, los asuntos más urgentes en los que deberá trabajar el nuevo Gobierno colombiano son seguridad, salud, educación, déficit fiscal y estrategias para enfrentar la sequía esperada por el fenómeno de El Niño.

En el tema de seguridad, la situación es delicada si se tiene en cuenta que, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el número de integrantes de los grupos armados de Colombia creció 23,5% en 2025, alcanzando un total de 27.121 miembros, entre personas en armas y miembros de redes de apoyo logístico y financiero.

El Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, tiene al menos 9.840 miembros. Le siguen la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hoy alcanza los 6.810 integrantes, y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, con 4.019 miembros.