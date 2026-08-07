El Salvador: Actividad económica suma cinco meses de crecimiento arriba de 4%

Por revistaeyn.com
El Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) de El Salvador registró un crecimiento de 5,6 % en mayo respecto a 2025, reflejando el dinamismo de los sectores productivos del país.
En este período, destacaron los resultados positivos de actividades como Construcción (9,7%), Servicios inmobiliarios (7,0%), Comercio, transporte, hoteles y restaurantes (6,7%) y los Servicios del Gobierno (6.7%), reportó el Banco Central de Reserva (BCR).
De esta forma, el IVAE de El Salvador acumula cinco meses consecutivos con tasas de crecimiento mayores o iguales a 4%, señala el BCR.
La Construcción fue la actividad con mayor crecimiento a una tasa de 9,7%, impulsada por el avance de proyectos habitacionales y comerciales. Este desempeño estuvo respaldado por una mayor disponibilidad de financiamiento para vivienda y por el crecimiento de 21,5% en el Consumo Aparente de Cemento, indicador asociado a una mayor ejecución de proyectos constructivos.
En relación con este comportamiento, los Servicios inmobiliarios crecieron 7,0%, favorecidos por el desarrollo de proyectos residenciales y comerciales; asimismo, la cartera de créditos para adquisición y construcción de vivienda aumentó 13,9%, alcanzando US$3,510 millones, lo que contribuyó a dinamizar la inversión y la demanda en el mercado inmobiliario.
El grupo de actividades conformado por Comercio, transporte, hoteles y restaurantes registró un crecimiento de 6,7%, impulsado por una mayor movilización de mercancías y por el incremento de la demanda interna.
Por otra parte, las Actividades financieras y de seguros de El Salvador crecieron 4,7%, apoyadas por la expansión de los depósitos y créditos del sistema bancario, así como por el incremento de las transacciones realizadas a través de canales digitales, indica el BCR.
La Producción Industrial registró una variación positiva de 4,5%, impulsada principalmente por la industria manufacturera, en especial las actividades farmacéuticas y de alimentos; asimismo, la mayor demanda de materiales para la construcción favoreció la actividad extractiva, mientras que el suministro de energía eléctrica y los servicios de agua y saneamiento reflejaron una mayor demanda y mejoras en infraestructura.
Por el lado de los servicios, los Servicios profesionales, técnicos y otros crecieron 3,9 %, favorecidos por una mayor demanda de servicios empresariales, administrativos y de apoyo.
Por su parte, las actividades de Información y comunicaciones mostraron un crecimiento de 1,1 %, impulsado por el mayor uso de servicios digitales, internet móvil y plataformas de información y entretenimiento, así como por las inversiones realizadas para ampliar y fortalecer la infraestructura de conectividad.
En contraste, las actividades de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca de El Salvador registraron una contracción de 0,7%, debido principalmente a factores climáticos que afectaron la producción agrícola.