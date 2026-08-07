El Salvador: Actividad económica suma cinco meses de crecimiento arriba de 4%

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La Construcción fue la actividad con mayor crecimiento en El Salvador a una tasa de 9,7 %, impulsada por el avance de proyectos habitacionales y comerciales, reporta el BCR.

Por revistaeyn.com El Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) de El Salvador registró un crecimiento de 5,6 % en mayo respecto a 2025, reflejando el dinamismo de los sectores productivos del país. En este período, destacaron los resultados positivos de actividades como Construcción (9,7%), Servicios inmobiliarios (7,0%), Comercio, transporte, hoteles y restaurantes (6,7%) y los Servicios del Gobierno (6.7%), reportó el Banco Central de Reserva (BCR).

De esta forma, el IVAE de El Salvador acumula cinco meses consecutivos con tasas de crecimiento mayores o iguales a 4%, señala el BCR. La Construcción fue la actividad con mayor crecimiento a una tasa de 9,7%, impulsada por el avance de proyectos habitacionales y comerciales. Este desempeño estuvo respaldado por una mayor disponibilidad de financiamiento para vivienda y por el crecimiento de 21,5% en el Consumo Aparente de Cemento, indicador asociado a una mayor ejecución de proyectos constructivos. En relación con este comportamiento, los Servicios inmobiliarios crecieron 7,0%, favorecidos por el desarrollo de proyectos residenciales y comerciales; asimismo, la cartera de créditos para adquisición y construcción de vivienda aumentó 13,9%, alcanzando US$3,510 millones, lo que contribuyó a dinamizar la inversión y la demanda en el mercado inmobiliario. El grupo de actividades conformado por Comercio, transporte, hoteles y restaurantes registró un crecimiento de 6,7%, impulsado por una mayor movilización de mercancías y por el incremento de la demanda interna.