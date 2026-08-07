Trump impone arancel de 15% a insumo clave para fabricar semiconductores y paneles

Por: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la imposición de un arancel del 15% y un sistema de precios mínimos a las importaciones de polisilicio y sus derivados, el insumo clave para la fabricación de paneles solares y semiconductores, al considerar que esas compras del exterior representan una amenaza para la seguridad nacional.

Aunque la proclamación no menciona expresamente a China, la decisión se produce en un contexto en el que el país asiático domina la producción mundial de polisilicio y buena parte de la cadena de suministro de paneles solares.

El polisilicio es la materia prima esencial para fabricar paneles solares y también se utiliza en la producción de semiconductores.

La Casa Blanca afirmó que la medida busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros de materiales estratégicos, fortalecer la capacidad manufacturera estadounidense y garantizar el abastecimiento para industrias vinculadas a la energía y las tecnologías avanzadas.