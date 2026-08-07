Honduras inició evaluación de GAFILAT sobre prevención del lavado de activos

Por revistaeyn.com
Honduras comenzó la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un proceso que analizará la efectividad del país en la prevención y el combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El inicio de la evaluación fue marcado con la visita de una delegación de GAFILAT, que sostendrá reuniones con autoridades hondureñas como parte de un proceso que se desarrollará durante los próximos 18 meses.
En el marco de la visita, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió a los representantes del organismo y expresó la disposición del Gobierno de participar en el proceso de evaluación, que contempla la coordinación de instituciones de los tres poderes del Estado.
La Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas forma parte del mecanismo mediante el cual GAFILAT examina el cumplimiento de los estándares internacionales y la efectividad de las medidas adoptadas por los países miembros para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante el encuentro también estuvo presente el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García Medina, junto a otros funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial.