Honduras inició evaluación de GAFILAT sobre prevención del lavado de activos

Por revistaeyn.com

Honduras comenzó la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un proceso que analizará la efectividad del país en la prevención y el combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El inicio de la evaluación fue marcado con la visita de una delegación de GAFILAT, que sostendrá reuniones con autoridades hondureñas como parte de un proceso que se desarrollará durante los próximos 18 meses.