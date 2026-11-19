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La Asamblea autorizó un crédito de hasta US$75 millones para renovar escuelas públicas, mientras ya se ejecuta un préstamo de US$100 millones para modernizar la enseñanza. En paralelo, más de 18.000 jóvenes se inscribieron para iniciar estudios superiores en 2027.

Por: Revistaeyn.com El Salvador busca mejorar el aprendizaje en las aulas y ampliar las oportunidades de los jóvenes que terminan el bachillerato. Esta semana, la Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Hacienda a firmar un préstamo de hasta US$75 millones con CAF para el programa "Dos Escuelas por Día". La operación se suma a un crédito de US$100 millones que ya financia la modernización del sistema escolar. Por su parte, la Dirección de Integración amplía el acceso con becas a universidades y centros de formación técnica y vocacional. La magnitud del reto se aprecia en un dato del Banco Mundial. En 2024, la pobreza de aprendizaje en El Salvador alcanzó el 69%. El indicador estima la proporción de niños que a los 10 años no pueden leer y comprender un texto sencillo. La apuesta del Gobierno pasa por mejorar las condiciones de las escuelas y cambiar lo que sucede dentro de las aulas, desde la enseñanza de competencias básicas hasta el uso de tecnología.

Qué financiarán los US$75 millones

Con 57 votos, la Asamblea autorizó el 17 de noviembre la firma del nuevo crédito. El contrato deberá volver al Legislativo para su aprobación una vez suscrito. CAF aprobó la operación en octubre y su ficha todavía registra cero desembolsos. Las condiciones contemplan un plazo de hasta 18 años, incluidos hasta 30 meses de gracia para amortizar el capital, y una tasa de referencia más un margen de 1,80 puntos porcentuales. El programa nacional, en marcha desde mayo de 2025, contempla obras que van desde la renovación de aulas, techos y redes eléctricas hasta la instalación de sanitarios accesibles, cocinas y comedores. Para esta operación, CAF fija como metas unos 104.800 metros cuadrados de infraestructura educativa construida o rehabilitada y 15.375 estudiantes beneficiados. El expediente remitido por Hacienda deja por precisar qué escuelas recibirán los recursos y cuándo se ejecutarán las obras.

US$100 millones para modernizar la enseñanza

La otra operación, aprobada en marzo de 2025 y contratada en agosto de ese año, ya registra US$66,4 millones desembolsados, alrededor de dos tercios del préstamo. El Ministerio de Educación ejecuta el proyecto, que prevé modernizar unos 125 centros educativos y equiparlos con tecnología. También contempla formación y acompañamiento continuo a docentes, métodos de enseñanza estructurados y mejoras en la gestión de la alimentación y del transporte escolar. La ficha actualizada de CAF fija como metas beneficiar a 45.000 estudiantes y 1.200 docentes.

Más de 18.000 jóvenes inscritos para 2027