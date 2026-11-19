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Trump, Xi y Putin se comprometen a reformar la ONU y al control nuclear

En su primera reunión trilateral, los líderes de Estados Unidos, China y Rusia plantearon reforzar la capacidad de Naciones Unidas para preservar la paz. La declaración deja abiertos los cambios concretos y el calendario.

Por: Revistaeyn.com - Agencias Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin se comprometieron este jueves 19 de noviembre a impulsar una reforma de las Naciones Unidas para que el organismo responda con mayor eficacia a las crisis internacionales y cumpla su mandato de preservar la paz y la seguridad. El compromiso encabeza la declaración conjunta difundida tras su primera reunión a tres bandas, celebrada en Shenzhen, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Washington, Pekín y Moscú reúnen tres de los cinco asientos permanentes del Consejo de Seguridad, todos con derecho a veto. La declaración fija el objetivo general de la reforma y deja sin definir si abarcará la composición del Consejo, el uso del veto u otros aspectos del funcionamiento de la ONU.

Qué margen tienen las tres potencias para reformar la ONU

Si la reforma implica modificar la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 108 exige el voto favorable de dos tercios de los miembros de la Asamblea General y la ratificación de dos tercios de los Estados miembros. Entre estos últimos deben estar los cinco permanentes del Consejo de Seguridad, incluidos Francia y el Reino Unido. [Naciones Unidas.

El debate ya estaba abierto en Nueva York. En el Pacto para el Futuro, adoptado en 2024, los Estados miembros plantearon mejorar la representación de regiones subrepresentadas como América Latina y el Caribe, con prioridad para atender el rezago histórico de África. Panamá ocupa uno de los diez asientos no permanentes del Consejo hasta finales de 2026.