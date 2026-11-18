Por: Revistaeyn.com

Anthropic fijó este miércoles en US$83 por acción el precio de su oferta pública inicial (OPI).

La colocación de 980 millones de títulos suma US$81.340 millones brutos y supera los cerca de US$75.000 millones que levantó SpaceX en junio.

La creadora de Claude se encamina así al Nasdaq con la mayor OPI registrada y una valoración de alrededor de US$1,5 billones.

Anthropic elevó el precio un 6,4% por encima del máximo de US$78 que había planteado a los inversionistas y amplió la oferta de 825 millones a 980 millones de acciones.

La negociación está prevista para el jueves 19 de noviembre bajo el símbolo "ANT", y el cierre de la operación, para el viernes 20.