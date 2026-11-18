Por: Revistaeyn.com
Anthropic fijó este miércoles en US$83 por acción el precio de su oferta pública inicial (OPI).
La colocación de 980 millones de títulos suma US$81.340 millones brutos y supera los cerca de US$75.000 millones que levantó SpaceX en junio.
La creadora de Claude se encamina así al Nasdaq con la mayor OPI registrada y una valoración de alrededor de US$1,5 billones.
Anthropic elevó el precio un 6,4% por encima del máximo de US$78 que había planteado a los inversionistas y amplió la oferta de 825 millones a 980 millones de acciones.
La negociación está prevista para el jueves 19 de noviembre bajo el símbolo "ANT", y el cierre de la operación, para el viernes 20.
De dónde salen los US$107.340 millones
Del monto bruto de la oferta pública, unos US$79.377 millones corresponden a acciones ofrecidas por Anthropic y US$1.963 millones a títulos vendidos por accionistas existentes.
En paralelo, Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC Partners se comprometieron a comprar otros US$26.000 millones en acciones al mismo precio por título, mediante una colocación privada sujeta a condiciones.
La suma de ambos tramos asciende a US$107.340 millones, de los cuales unos US$105.377 millones corresponden a Anthropic antes de comisiones y gastos.
Los bancos colocadores tienen además 30 días para ejercer una opción de compra de hasta 147 millones de acciones adicionales. Si la ejercen en su totalidad, el monto bruto de la oferta pública aumentaría en US$12.201 millones.
La prueba para el negocio de la IA
En los primeros nueve meses de 2026, Anthropic facturó US$33.242 millones, frente a US$2.545 millones en el mismo período de 2025.
La pérdida operativa se redujo de US$5.224 millones a US$1.260 millones, mientras que el gasto en capacidad de cómputo e infraestructura ascendió a US$18.808 millones, según el prospecto presentado ante la SEC.
El debut dará a Wall Street una referencia directa para valorar a un gran desarrollador de modelos avanzados de inteligencia artificial.
Los US$83 por acción ya muestran cuánto estuvieron dispuestos a pagar los compradores de la oferta. Desde el jueves, la cotización empezará a reflejar cuánto confía el mercado en que Anthropic pueda sostener el crecimiento de Claude y alcanzar la rentabilidad operativa mientras sigue invirtiendo en infraestructura.