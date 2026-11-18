Por: Claudia Contreras (Desde Nueva York)

"¿Por dónde comenzar? ¿Qué hago con mi gente? Son las primeras preguntas que realizan empresarios y altos ejecutivos a la hora de implementar IA en sus organizaciones", señaló Rodolfo Trejos, VP Corporativa Senior de Banca de Empresas de BAC, en el marco del evento Momentum BAC, que se desarrolló este miércoles en el New York Marriott Marquis.

Momentum BAC es un evento corporativo y espacio de aprendizaje organizado por el banco para sus clientes del segmento empresarial, enfocado en innovación, transformación digital y crecimiento de negocios.

Ante más de 150 participantes de las principales empresas de Centroamérica, ejecutivos de BAC presentaron una visión transformadora sobre la integración de la inteligencia artificial (IA) en los procesos corporativos. La pregunta central en la jornada ha sido: cómo acelerar su adopción y escalar sus capacidades bajo un enfoque de fuerza laboral híbrida (hybrid workforce).

“¿Cómo los colaboradores usan IA para hacer mejor su trabajo? Requerimos de información que (en las organizaciones) no está estructurada. Tal vez hay algún dashboard... la IA redefine cómo estamos interactuando”, apuntó Germán Artavia, Gerente de Operaciones Financieras de BAC.

Junto a Eduardo Moreno, Director de Innovación y Estrategia Digital de Banca de Empresas, analizaron cómo las decisiones estratégicas y el criterio humano se combinan con agentes autónomos para potenciar la productividad.

¿Cuánto efectivo tengo? ¿Cuál es mi posición con proveedores? ¿Cuál es el saldo a pagar con proveedores a finales de octubre? ¿Y durante el año? Hoy, los agentes IA ya responden y complementan tareas de la gestión financiera. Artavia destacó que "actualmente, ya se puede tener proyección de efectivo en segundos a partir del análisis de movimientos bancarios".

BAC lanzará para sus clientes una herramienta que permite a los colaboradores interactuar mediante lenguaje natural para centralizar tareas complejas en un solo flujo de trabajo, eliminando la necesidad de alternar entre múltiples pantallas o sistemas.

Entre las capacidades mostradas por el asistente destacan:

* Consulta de posiciones financieras y saldos por pagar a proveedores específicos en tiempo real.

* Elaboración de proyecciones de efectivo integrando variables macroeconómicas e índices.

* Consolidación de datos para reuniones gerenciales críticas, identificando alertas tempranas de flujo de caja.

También se podrán agregar “skills” o habilidades agénticas para potenciar la productividad de los ejecutivos financieros y apoyar en la toma de decisiones.

La infraestructura detrás de esta operación agéntica se sostiene sobre un núcleo transaccional (SAP S/4HANA), una capa de datos que provee contexto de negocio y una interconexión mediante APIs que alimentan a los agentes con información externa y bancaria relevante.

Moreno reveló cómo funciona otra solución del BAC: un datamark que registra y guarda información transaccional histórica y en tiempo real, así como la incorporación de un "agente tesorero" enfocado en optimizar la operación de sus clientes corporativos en Centroamérica.