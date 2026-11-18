Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La inflación interanual de Honduras alcanzaría el 5,95 % al cierre de 2026, según las proyecciones de los analistas económicos consultados por el Banco Central de Honduras (BCH) en su Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos correspondiente a octubre.
La estimación supera el rango de tolerancia establecido por el BCH, de 4 % ± 1 punto porcentual, y refleja las presiones que todavía enfrenta la economía hondureña, principalmente por el comportamiento de los precios de los alimentos, los combustibles y las materias primas importadas.
El pronóstico para diciembre representa una moderación respecto a la inflación esperada para octubre, que se ubicó en 6,29 %. Sin embargo, los analistas consideran que el indicador retomará una trayectoria descendente durante los siguientes dos años.
Para octubre de 2027, los consultados estiman una inflación interanual de 4,98 %, mientras que para diciembre de ese año proyectan un 4,85 %. En un horizonte de 24 meses, hasta octubre de 2028, esperan que se reduzca a 4,63 %, informa el BCH.
Entre los factores que podrían presionar los precios durante 2026 destacan los aumentos en los alimentos y los combustibles, así como su posible impacto en las tarifas de energía eléctrica. También mencionan el encarecimiento de determinados bienes y materias primas provenientes del exterior.
En contraste, consideran que la aplicación de medidas de política monetaria y la reducción de las presiones inflacionarias internacionales contribuirían a moderar el crecimiento de los precios.
En cuanto a la actividad productiva, los analistas proyectan que el producto interno bruto (PIB) de Honduras crecerá 3,6 % durante 2026 y 3,7 % en 2027, señala el BCH.
Estas previsiones estarían respaldadas por el dinamismo del consumo privado, impulsado por las remesas familiares, y los avances en la ejecución de la inversión pública.
Por otra parte, el Índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó 54,3 puntos en octubre, su nivel más alto para ese mes en los últimos cuatro años. El indicador permaneció en zona de expansión por décimo mes consecutivo.
Los analistas destacaron también el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la evolución del riesgo país y las perspectivas de mayor actividad comercial durante la temporada de fin de año.