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La estimación supera el rango de tolerancia establecido por el BCH, de 4 % ± 1 punto porcentual, y refleja las presiones que todavía enfrenta la economía hondureña, principalmente por el comportamiento de los precios de los alimentos, los combustibles y las materias primas importadas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inflación interanual de Honduras alcanzaría el 5,95 % al cierre de 2026, según las proyecciones de los analistas económicos consultados por el Banco Central de Honduras (BCH) en su Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos correspondiente a octubre. La estimación supera el rango de tolerancia establecido por el BCH, de 4 % ± 1 punto porcentual, y refleja las presiones que todavía enfrenta la economía hondureña, principalmente por el comportamiento de los precios de los alimentos, los combustibles y las materias primas importadas.

El pronóstico para diciembre representa una moderación respecto a la inflación esperada para octubre, que se ubicó en 6,29 %. Sin embargo, los analistas consideran que el indicador retomará una trayectoria descendente durante los siguientes dos años. Para octubre de 2027, los consultados estiman una inflación interanual de 4,98 %, mientras que para diciembre de ese año proyectan un 4,85 %. En un horizonte de 24 meses, hasta octubre de 2028, esperan que se reduzca a 4,63 %, informa el BCH. Entre los factores que podrían presionar los precios durante 2026 destacan los aumentos en los alimentos y los combustibles, así como su posible impacto en las tarifas de energía eléctrica. También mencionan el encarecimiento de determinados bienes y materias primas provenientes del exterior. En contraste, consideran que la aplicación de medidas de política monetaria y la reducción de las presiones inflacionarias internacionales contribuirían a moderar el crecimiento de los precios.