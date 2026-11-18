Lo que nadie dirá es cuánto cuesta eso, o qué se obtiene a cambio. Es extraño, porque la ONU ya cuenta con las herramientas para averiguarlo. Sin embargo, en 30 cumbres, nadie las ha utilizado para preguntarse si la política es rentable. Así que yo lo hice.

La exigencia será la misma que se ha planteado repetidamente en conferencias anteriores: cero emisiones netas para 2050.

Miles de diplomáticos, funcionarios y activistas se reunieron en Antalya, Turquía, para la 31ª Cumbre Climática de las Naciones Unidas , que inició el 9 y continuará hasta el próximo 20 de noviembre.

Para responder, creé NetZeroCostBenefit.com/es , una herramienta que permite a cualquiera ver qué lograría Guatemala, o cualquier otro país o grupo de países, al alcanzar el cero neto en 2050, cuánto costaría y cuál sería el valor del beneficio climático.

Ninguno de los datos es mío: el modelo climático MAGICC se utiliza en todos los informes climáticos de la ONU y puede traducir los recortes de emisiones prometidos por cualquier país en temperaturas más bajas para el año 2100.

Los costos provienen de los propios estudios de la ONU sobre modelos económicos, y las estimaciones de daños, de las dos síntesis más recientes sobre la economía del calentamiento global. Cualquiera puede verificar los cálculos, aunque pocos delegados en Antalya querrán hacerlo.

Concluyen que el cero neto global costaría entre el 3% y el 19% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2050, ya que la energía costosa frena el crecimiento. Mi sitio web utiliza el modelo intermedio, que estima una pérdida del 7,2% del Producto Interno Bruto en 2050, calculada a partir de las políticas actuales.

Para su último informe y sus actualizaciones, el panel climático recopiló casi mil estimaciones de modelos sobre los costos de las políticas climáticas. Casi ninguna de ellas se acerca siquiera al objetivo de cero emisiones netas para 2050, debido a que es muy difícil y costoso lograrlo. Solo tres modelos alcanzan el cero neto partiendo de las emisiones reales de hoy, en lugar de suponer que las reducciones ya comenzaron hace años.

Los beneficios provienen de los dos análisis más recientes sobre los daños causados por el calentamiento global: uno de ellos, realizado por Richard Tol, uno de los economistas climáticos más citados; y el otro, de William Nordhaus, el único economista climático que ha ganado el Premio Nobel de Economía.

Dado el calentamiento que proyecta el modelo de la ONU bajo las políticas actuales, concluyen que el cambio climático le costará al mundo entre el 1,8% y el 2,8% del PIB para el año 2100.

Esa es una pérdida real, pero no se acerca a las catástrofes de las que tanto se habla. También es mucho menor que una pérdida del 7,2% del PIB, y está lejos de ocurrir. Además, el cero neto solo evita parte del daño.

Tampoco el esfuerzo de un solo país tiene gran impacto. Si Guatemala alcanza el cero neto para 2050 y se mantiene en ese nivel mientras el resto del mundo conserva sus políticas actuales, el modelo proyecta que las temperaturas globales en 2100 serían 0,00104°C más bajas. Nadie lo notaría.

Sin embargo, los guatemaltecos sí notarían el costo. Solo en 2045, el modelo estima que el costo sería de 188.000 millones de quetzales. De 2027 a 2100, el costo ascendería a 3.290 mil millones de quetzales en moneda actual. El beneficio climático global asciende a solo 129 mil millones de quetzales. El beneficio equivale a 4 centavos por cada quetzal que se gasta.

Algunos objetarán que ningún país debería analizar sus propias cifras de esta manera, porque si todos perciben costos elevados, pero beneficios insignificantes, no se logrará nada. Pero un acuerdo global que solo funciona si nadie revisa las cifras, no es un gran acuerdo. Y las cuentas no mejoran al sumarlas: el sitio web muestra que cada uno termina aportando mucho menos al mundo de lo que invierte.

De hecho, si se analiza el mundo en su conjunto, alcanzar el cero neto global para 2050 evitaría 24 billones de dólares en daños climáticos en este siglo, pero costaría 255 billones de dólares, ambas cifras en moneda actual. Nueve centavos por cada dólar.

El problema no es que los países actúen por su cuenta. Es que la política en sí misma cuesta más de lo que aporta.

Los combustibles fósiles siguen siendo baratos y abundantes, a pesar de las fluctuaciones de precios. No es de extrañar que sigan proporcionando más de cuatro quintas partes de la energía mundial y que las emisiones volvieran a aumentar el año pasado. Al ritmo del último medio siglo, no se habrán agotado para el 2050. Se agotarán un milenio más tarde, en 2997.

Hay opciones mucho mejores, aunque la mayoría no formará parte de la agenda climática de la COP31. El próximo presidente de la cumbre ya ha puesto como ejemplo principal la inundación provocada por el desprendimiento de un glaciar en Nepal en agosto, que causó la muerte de más de 1400 personas: "Si queremos entender las consecuencias del cambio climático, solo tenemos que mirar a Nepal".

Sin embargo, nada de lo que se acuerde en Antalya reducirá de manera apreciable la magnitud de la próxima inundación. Los sistemas de alerta temprana y los puentes más resistentes salvarían muchas más vidas nepalíes, mucho antes y por mucho menos dinero.

Sacar a la gente de la pobreza, tanto en Nepal como en el resto del mundo, hará que todos sean menos vulnerables al clima y será más beneficioso. Ninguna de estas soluciones cuesta ni de lejos 255 billones de dólares.

Esto no significa que el cambio climático sea inofensivo. Pero sí significa que alcanzar las cero emisiones netas para 2050 es una apuesta muy arriesgada. A lo largo de 30 cumbres climáticas, los delegados han ignorado esa realidad. Ahora cualquiera puede hacer los cálculos.

(*) Dr. Bjorn Lomborg es presidente del Copenhagen Consensus Center y miembro visitante en Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Su último libro es “Lo que sí funciona”.