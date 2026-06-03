Microsoft lanza asistente de IA que actúa como un empleado virtual

Por revistaeyn.com
Microsoft Corp. presentó un nuevo software de inteligencia artificial llamado Scout, que funciona como un asistente ejecutivo autónomo dentro de los sistemas de trabajo de las empresas.
La compañía anunció el producto durante su conferencia para desarrolladores Build, celebrada en San Francisco. Scout se diferencia de herramientas de IA existentes como ChatGPT o Microsoft Copilot porque aparece como una entidad independiente dentro de los sistemas internos de correo electrónico y calendario, en lugar de operar únicamente para usuarios individuales.
Charles Lamanna, responsable del desarrollo de productos para los equipos de aplicaciones empresariales de Microsoft, explicó que Scout puede gestionar tareas de manera independiente en toda la organización. El asistente puede solicitar la reprogramación de reuniones cuando surgen conflictos de agenda y responder consultas de colegas, como vendedores que realizan preguntas a través del asistente Scout de su gerente.
“Cuenta con su propia identidad y, por lo tanto, puede compartirse”, afirmó Lamanna durante una entrevista.
Lamanna no reveló detalles sobre el precio de Scout. Inicialmente, el software requerirá una suscripción al asistente de programación GitHub Copilot. La empresa planea cobrar a los clientes en función del volumen de uso, en lugar de aplicar una tarifa fija de suscripción.
Asimismo, Lamanna señaló que Microsoft busca incorporar más productos de inteligencia artificial dentro de sus planes de suscripción estándar a medida que disminuyan los costos de acceso a los modelos de IA.
Microsoft continúa impulsando la adopción de sus herramientas de inteligencia artificial mediante suscripciones de pago. La compañía también ofrece un nuevo paquete de software denominado E7. Actualmente, solo una pequeña parte de sus suscriptores paga por Copilot, el principal producto de asistencia basado en IA de la empresa.
Con información de Investing