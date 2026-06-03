Pollo Campero celebra 55 años con aperturas y apuesta por su expansión regional

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Con una combinación de tradición, innovación y expansión, la empresa celebra sus 55 años proyectándose hacia una nueva etapa de crecimiento, manteniendo el objetivo de seguir formando parte de la mesa y de los momentos cotidianos de millones de consumidores dentro y fuera de la región.

Por revistaeyn.com Pollo Campero conmemora este año su 55 aniversario consolidado como una de las marcas gastronómicas más reconocidas de la región y con una estrategia enfocada en seguir ampliando su presencia en mercados clave de Centroamérica y Estados Unidos. La cadena, perteneciente a Corporación Multi Inversiones (CMI), alcanza este aniversario con más de 415 restaurantes en operación alrededor del mundo y una presencia que se extiende por Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, México, Estados Unidos y Europa.

La celebración coincide con una etapa de crecimiento sostenido para la empresa, que durante los últimos meses ha concretado aperturas consideradas estratégicas dentro de su plan de expansión. Entre ellas destacan la inauguración de su restaurante número 150 en Guatemala, ubicado en Quetzaltenango, así como el restaurante número 150 en Estados Unidos, uno de los mercados más dinámicos para la marca. A estas aperturas se suma un nuevo establecimiento en el Centro Histórico de San Salvador, instalado en el emblemático edificio Goldtree Liebes, una de las construcciones más representativas de la zona. La compañía destacó que este restaurante fue concebido como un espacio que combina la experiencia gastronómica con elementos culturales e históricos vinculados a la identidad salvadoreña. Entre sus principales atractivos figura un mural inspirado en el legado artístico de Fernando Llort, elaborado por la escuela de arte Árbol de Dios utilizando técnicas características del reconocido creador.