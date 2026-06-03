Pollo Campero celebra 55 años con aperturas y apuesta por su expansión regional

Por revistaeyn.com
Pollo Campero conmemora este año su 55 aniversario consolidado como una de las marcas gastronómicas más reconocidas de la región y con una estrategia enfocada en seguir ampliando su presencia en mercados clave de Centroamérica y Estados Unidos.
La cadena, perteneciente a Corporación Multi Inversiones (CMI), alcanza este aniversario con más de 415 restaurantes en operación alrededor del mundo y una presencia que se extiende por Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, México, Estados Unidos y Europa.
La celebración coincide con una etapa de crecimiento sostenido para la empresa, que durante los últimos meses ha concretado aperturas consideradas estratégicas dentro de su plan de expansión. Entre ellas destacan la inauguración de su restaurante número 150 en Guatemala, ubicado en Quetzaltenango, así como el restaurante número 150 en Estados Unidos, uno de los mercados más dinámicos para la marca.
A estas aperturas se suma un nuevo establecimiento en el Centro Histórico de San Salvador, instalado en el emblemático edificio Goldtree Liebes, una de las construcciones más representativas de la zona. La compañía destacó que este restaurante fue concebido como un espacio que combina la experiencia gastronómica con elementos culturales e históricos vinculados a la identidad salvadoreña.
Entre sus principales atractivos figura un mural inspirado en el legado artístico de Fernando Llort, elaborado por la escuela de arte Árbol de Dios utilizando técnicas características del reconocido creador.
“Más allá del crecimiento y de los lugares a los que hoy llegamos, hay algo que no ha cambiado en 55 años: el vínculo con las personas que han confiado en nosotros generación tras generación. Ese cariño es el que nos impulsa a seguir creciendo”, afirmó Manuel Molina, director de Mercadeo de Pollo Campero.
Actualmente, la compañía genera empleo para más de 10,000 colaboradores a nivel global y atiende a millones de consumidores cada año. Su crecimiento forma parte de la visión de CMI de impulsar oportunidades de desarrollo económico y social en las comunidades donde mantiene operaciones.
De cara al futuro, Pollo Campero adelantó que continuará ejecutando su plan de expansión mediante nuevas aperturas en Guatemala y El Salvador, mercados considerados prioritarios para su desarrollo. La estrategia busca fortalecer la cercanía con las familias que han acompañado a la marca durante más de cinco décadas y ampliar su alcance en ciudades con alto potencial de crecimiento.