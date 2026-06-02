Panduit proyecta contratación de 400 personas en Costa Rica por expansión de su planta

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Con las nuevas incorporaciones de personal proyectadas, la compañía estima cerrar este 2026 con una planilla de cerca de 1.900 colaboradores en su operación en Grecia, Alajuela, donde se ubica la Planta.

Por revistaeyn.com La planta de Panduit en Costa Rica proyecta la contratación de aproximadamente 400 personas adicionales durante 2026 como parte de un proceso de expansión operativa e inversión. Esta busca fortalecer la capacidad de la Planta en manufactura avanzada, además de responder al crecimiento global de industrias vinculadas con infraestructura digital, centros de datos e inteligencia artificial (IA) a los que Panduit ofrece sus soluciones de infraestructura física de red. Con las nuevas incorporaciones de personal proyectadas, la compañía estima cerrar este 2026 con una planilla de cerca de 1.900 colaboradores en su operación en Grecia, Alajuela, donde se ubica la Planta. Con este crecimiento, Panduit Costa Rica se consolida como el principal generador de empleo de esa zona bajo el régimen de zona franca.

Daniel Rojas, gerente de Recursos Humanos de Panduit Costa Rica, comentó que las contrataciones futuras estarán enfocadas principalmente en perfiles como operarios de producción, supervisores de producción, técnicos de mantenimiento. Además de mecánicos de precisión, ingenieros de manufactura, técnicos de ingeniería y personal de cadena de abastecimiento, tráfico y logística. Según explicó Rojas, la expansión responde al crecimiento sostenido que ha tenido la operación local durante los últimos años, impulsado por la creciente demanda de soluciones de infraestructura de redes para arquitecturas tecnológicas de alta capacidad, asociadas a centros de datos, servicios en la nube e iniciativas de inteligencia artificial. “Actualmente, Panduit Costa Rica se encuentra en una etapa sostenida de expansión, incorporando nuevas operaciones, tecnologías y líneas de producción para atender la creciente demanda de nuestros clientes en el ámbito de infraestructura de redes”, señaló el gerente de Recursos Humanos.