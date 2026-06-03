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Panamá culpa a Irán del ataque a un buque mercante en el golfo Pérsico

Panamá, a través de un comunicado emitido por su Cancillería, condenó "enérgicamente el ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el buque portacontenedores de bandera panameña MSC Sariska V.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá culpó a Irán de un ataque con proyectiles contra un buque portacontenedores de bandera panameña, ocurrido la víspera en el golfo Pérsico tras finalizar operaciones en un puerto iraquí, y que no causó heridos entre la tripulación. Panamá, a través de un comunicado emitido por su Cancillería, condenó "enérgicamente el ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el buque portacontenedores de bandera panameña MSC Sariska V, el cual fue impactado este lunes por proyectiles tras culminar operaciones en el puerto iraquí de Umm Qasr".

La breve nota oficial señala que "no se registraron heridos civiles entre la tripulación" del buque. "Como principal registro de naves a nivel mundial y administrador del Canal, Panamá rechaza categóricamente cualquier acto de coacción o violencia que ponga en peligro la marina mercante y el comercio marítimo global", indica el comunicado. El pronunciamiento oficial añade que como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el país centroamericano "aboga por que se ponga fin a ese tipo de ataques realizados contra buques comerciales neutrales, con el consecuente deterioro de la seguridad marítima en el Golfo". La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) había adelantado el lunes que un buque de carga había sufrido una explosión tras recibir el impacto de un proyectil desconocido en el golfo Pérsico, a 40 millas náuticas al sureste de Umm Qasr. "El buque transitaba por la zona cuando se produjo un fuerte impacto en su costado de estribor, que provocó una explosión", detalló UKMTO en un breve aviso a los navegantes.