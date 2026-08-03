Cruce entre Sheinbaum y Trump sobre los enfoques de seguridad en sus países

Por: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este domingo a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que "México es amigo de todo el mundo", luego de que el estadounidense compartiera en redes la columna de un comentarista que critica la estrategia mexicana de seguridad.

“Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”, afirmó Sheinbaum, al ser preguntada por la publicación durante una visita a Oaxaca, en el sur de México.

Trump compartió en su cuenta de Truth Social la columna ‘Mexico’s Problem’ (‘El problema de México’) del comentarista Bill O’Reilly, publicada en marzo pasado, en la que acusa al Gobierno mexicano de corrupción, relaciona esa situación con los asesinatos y el narcotráfico, así como critica a Sheinbaum por no permitir el ingreso de autoridades estadounidenses en su territorio.

El texto difundido por Trump sostiene además que la corrupción gubernamental mexicana ha favorecido la violencia y reprocha a México culpar a Estados Unidos por el consumo de drogas y el tráfico de armas.

La columna de O’Reilly termina con un llamado directo a la mandataria para que cambie de posición frente a Washington, en un momento en el que ambos Gobiernos mantienen una relación marcada por la cooperación en seguridad, pero también por las diferencias sobre el respeto a la soberanía mexicana.

Durante el cierre de su gira por el sureño estado de Oaxaca, Sheinbaum vinculó la defensa de la soberanía y la independencia con el derecho de los mexicanos a decidir el rumbo del país sin injerencias externas.