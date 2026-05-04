Cuenta regresiva en Ormuz: el mundo entra en zona de riesgo por desborde militar

Por: Revistaeyn.com
La decisión de Donald Trump de avanzar con una operación (llamada "Proyecto Libertad") para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz marca un cambio cualitativo en la crisis.
Ya no se trata de advertencias o despliegues preventivos: Estados Unidos está ejecutando acciones directas para asegurar el paso de buques comerciales en uno de los corredores energéticos más sensibles del mundo.
El United States Central Command confirmó que fuerzas estadounidenses han escoltado embarcaciones y neutralizado lanchas rápidas iraníes que intentaron interferir en el tránsito. En paralelo, Washington intensifica su comunicación disuasiva, elevando el tono frente a cualquier posible ataque. mensaje es claro: el flujo por Ormuz no se negocia.
Irán responde en la zona gris
Del otro lado, Irán no ha cruzado el umbral de una guerra abierta, pero sí ha intensificado su estrategia de presión.
Autoridades iraníes aseguran haber impedido el paso de buques estadounidenses, mientras se multiplican los episodios de hostigamiento en el Golfo.
El uso de lanchas rápidas, drones y acciones indirectas —incluido un ataque que provocó un incendio en una instalación petrolera en Emiratos Árabes Unidos— responde a una lógica conocida: elevar el costo operativo de la presencia estadounidense sin desencadenar una respuesta total inmediata.
Esta dinámica define el momento actual: una confrontación en “zona gris”, donde ambos actores prueban límites sin cruzar abiertamente la línea de la guerra.
La reciente suba del crudo hacia niveles de US$105– US$110 por barril refleja esa tensión. No es solo una reacción coyuntural: es la incorporación de un riesgo estructural en el precio de la energía.
En este contexto, la operación estadounidense busca evitar un escenario crítico: un cierre efectivo del estrecho que obligue a redirigir flujos energéticos globales y dispare un shock de oferta. Para Irán, en cambio, Ormuz es su principal herramienta de presión. No necesita bloquearlo completamente; basta con volverlo impredecible.
Una cuenta regresiva sin reloj visible
El riesgo más relevante no es una decisión deliberada de ir a la guerra, sino la posibilidad de un incidente que escale fuera de control.
Un buque alcanzado, víctimas militares o un error de cálculo pueden transformar rápidamente una confrontación contenida en un conflicto abierto.
En ese sentido, el mundo ha entrado en una fase que los analistas definen como “accidente estratégico”: situaciones donde la escalada no es planificada, pero termina siendo inevitable.
A diferencia de otras crisis, aquí no hay canales diplomáticos claros ni señales consistentes de desescalada. Mientras Washington habla de avances, los hechos sobre el terreno muestran una dinámica opuesta.
Por ahora, tanto Estados Unidos como Irán parecen operar bajo una lógica de contención: mostrar fuerza sin desencadenar un conflicto total. Pero esa estrategia tiene un límite.
Cuanto más tiempo se prolonga la tensión en niveles elevados, mayor es la probabilidad de un error. Ormuz se ha convertido en el punto donde esa probabilidad se concentra.
La cuenta regresiva ya comenzó, aunque no tenga reloj visible. Y como en toda zona de accidente estratégico, lo que está en juego no es solo el resultado de una decisión, sino la capacidad de evitar que una chispa reconfigure el orden global de forma abrupta.