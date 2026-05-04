Inversión extranjera en República Dominicana creció 6,4 % en primer trimestre

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Casi la mitad de los ingresos de IED se dirigieron a los sectores de turismo (22,5 %) y energía (22,2 %), precisó el Banco Central de República Dominicana en un comunicado.

Por Agencia EFE La inversión extranjera directa (IED) en República Dominicana superó los US$1.536 millones en el primer trimestre del año, un aumento de un 6,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Banco Central (BCRD, emisor). Casi la mitad de los ingresos de IED se dirigieron a los sectores de turismo (22,5 %) y energía (22,2 %), precisó el BCRD en un comunicado.

En tanto, la minería, apoyada en una mayor producción y precios internacionales favorables, representó un 17,8 % del total, agregó la información, que también destacó el aporte del desarrollo inmobiliario (14,8 %). Estos flujos "reflejan la resiliencia" de la República Dominicana en la captación de IED, pese a las tensiones geopolíticas y tendencias hacia la fragmentación señaladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) en su más reciente informe de tendencias de inversión global, añadió el banco emisor.