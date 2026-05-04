Unas 2.500 personas han invertido en fondos de bitcoin y S&P 500 en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Un análisis de BN Fondos revela cómo es el perfil de las personas costarricenses que invierten en bitcoin y en el S&P 500, a través de los fondos lanzados en febrero de 2025 por la subsidiaria del Banco Nacional.
Actualmente, cerca de 2.500 personas han invertido en estos fondos. El perfil predominante corresponde a hombres de alrededor de 41 años, quienes representan el 75,19 % del total, mientras que la participación femenina alcanza el 24,81 %.
En cuanto a la ubicación geográfica, los datos evidencian que las personas residentes en la zona oeste de San José lideran la inversión con un 36,67 %, seguidas por quienes habitan en el este de la capital con un 19,30 %. En contraste, las provincias de Puntarenas y Guanacaste registran la menor participación, con un 4,27 %.
Por perfil profesional, destacan quienes ocupan puestos de dirección, administración y finanzas, con un 39,72 % del total. Les siguen los profesionales en tecnología e informática (13,50 %) y quienes se desempeñan en operaciones o servicios técnicos (13,33 %).
BN Fondos, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco Nacional, es reconocida por democratizar el acceso a Fondos de Inversión con soluciones adaptadas a las necesidades de cada inversionista.
A través de una cartera administrada colectivamente, BN Fondos ofrece oportunidades de crecimiento económico a personas, empresas e instituciones, consolidándose como un referente en la gestión de inversiones en Costa Rica.
Estos resultados reflejan no solo el interés por instrumentos innovadores, sino también un cambio en la forma en que las personas se relacionan con la inversión. Los fondos han funcionado como una puerta de entrada al mercado de valores, especialmente para quienes antes no participaban en este tipo de alternativas, al ofrecer una experiencia accesible, clara y respaldada por una entidad regulada.
La propuesta de valor de estos ETF se ha enfocado en eliminar barreras históricas: permiten invertir desde US$100, realizar aportes periódicos y dar seguimiento en tiempo real a través de los canales digitales del BN, todo dentro de un esquema supervisado y transparente.
“Ir un paso adelante ha sido nuestra convicción desde el inicio. Con estos fondos demostramos que invertir globalmente puede ser sencillo, transparente y estar al alcance de más personas. Democratizamos el acceso a índices reconocidos, sin trámites externos y con el respaldo de una administradora sólida”, afirmó Ileana Atan Chan, gerente general de BN Fondos.