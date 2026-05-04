Unas 2.500 personas han invertido en fondos de bitcoin y S&P 500 en Costa Rica

Finanzas

La propuesta de valor de estos ETF es que permiten invertir desde US$100, realizar aportes periódicos y dar seguimiento en tiempo real a través de los canales digitales del Banco Nacional, todo dentro de un esquema supervisado y transparente.

Por revistaeyn.com Un análisis de BN Fondos revela cómo es el perfil de las personas costarricenses que invierten en bitcoin y en el S&P 500, a través de los fondos lanzados en febrero de 2025 por la subsidiaria del Banco Nacional. Actualmente, cerca de 2.500 personas han invertido en estos fondos. El perfil predominante corresponde a hombres de alrededor de 41 años, quienes representan el 75,19 % del total, mientras que la participación femenina alcanza el 24,81 %.

En cuanto a la ubicación geográfica, los datos evidencian que las personas residentes en la zona oeste de San José lideran la inversión con un 36,67 %, seguidas por quienes habitan en el este de la capital con un 19,30 %. En contraste, las provincias de Puntarenas y Guanacaste registran la menor participación, con un 4,27 %.

Por perfil profesional, destacan quienes ocupan puestos de dirección, administración y finanzas, con un 39,72 % del total. Les siguen los profesionales en tecnología e informática (13,50 %) y quienes se desempeñan en operaciones o servicios técnicos (13,33 %). BN Fondos, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco Nacional, es reconocida por democratizar el acceso a Fondos de Inversión con soluciones adaptadas a las necesidades de cada inversionista.