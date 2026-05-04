Encarecimiento de fertilizantes agravará inflación alimentaria, advierte FIDA

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El presidente del FIDA subrayó la gravedad del momento para los pequeños agricultores de economías en desarrollo, quienes "tienen que decidir ahora mismo entre reducir el uso de fertilizantes, abandonar la siembra o endeudarse aún más".

Por Agencia EFE El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Álvaro Lario, advirtió de que el encarecimiento de los fertilizantes provocará un aumento en la inflación alimentaria, lo que empeorará una situación global en la que "266 millones de personas actualmente se encuentran en inseguridad alimentaria aguda". En una intervención en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en la que disertó sobre los efectos del cierre del estrecho de Ormuz, Lario expuso que "los precios de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados, han subido entre un 30 y un 60 %", dado que muchos de sus componentes provienen de Oriente Medio.

A diferencia de las crisis vividas durante la pandemia de la covid-19 o la invasión rusa de Ucrania, el impacto actual sufrirá un desfase temporal, ya que "tardará entre seis y doce meses en tener la repercusión completa", señaló Lario, que detalló que "aproximadamente la mitad del aumento en los precios de los fertilizantes se convertirá en una mayor inflación de los precios de los alimentos". El presidente del FIDA subrayó la gravedad del momento para los pequeños agricultores de economías en desarrollo, quienes "tienen que decidir ahora mismo entre reducir el uso de fertilizantes, abandonar la siembra o endeudarse aún más". Según explicó, a corto plazo los países están recurriendo a sus propias reservas, pero estas apenas cubren "tres o cuatro meses", y las medidas de emergencia, como los vales de subsidio, son muy limitadas en el tiempo. Por ello, Lario hizo hincapié en que "la mayoría de los sistemas alimentarios actualmente siguen siendo muy vulnerables estructuralmente, especialmente a la importación de muchos de los insumos", y recordó que "Europa tampoco está aislada de estos choques".