Crisis en Ormuz podría frenar el crecimiento global al 3,1 %, advierte Guterres

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En un escenario con interrupciones hasta mediados de año, el crecimiento bajaría al 2,5 % y la inflación alcanzaría el 5,4 %, señaló el secretario general de la ONU, António Guterres.

Por Agencia EFE El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió de que la crisis en Oriente Medio, que se adentra en su tercer mes pese a un frágil alto el fuego, provocará que la economía global caiga del 3,4 % al 3,1 %, la inflación suba del 3,8 % al 4,4 % y el comercio de mercancías se desacelere hasta cerca del 2 %. Según dijo Guterres en la sede de la ONU en Nueva York, este es el escenario más probable incluso si el cierre del estrecho de Ormuz se levantara hoy, ya que "las limitaciones a la navegación están afectando al transporte de petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes esenciales, con efectos en cadena sobre la energía, la industria, el transporte y los alimentos".

En un segundo escenario, con interrupciones hasta mediados de año, el crecimiento bajaría al 2,5 % y la inflación alcanzaría el 5,4 %, mientras que "unos 32 millones de personas caerían en la pobreza y otros 45 millones enfrentarían hambre extrema debido a la escasez de fertilizantes y a la caída de las cosechas", agregó. "En el peor de los casos, con disrupciones durante todo el año, la inflación superaría el 6 % y el crecimiento global se reduciría al 2 %, acercando al mundo a una recesión con amplias repercusiones económicas y sociales", añadió, en declaraciones a la prensa. La previsión de Guterres coincide en gran medida con la de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también anticipa un deterioro del crecimiento global en caso de prolongarse la crisis en Oriente Medio, junto con presiones al alza sobre la inflación y un impacto significativo en el comercio mundial y los precios de la energía. Guterres subrayó que los efectos de la crisis "no son acumulativos, sino exponenciales", y alertó de que los países en desarrollo serán los más afectados, debido a su elevada deuda y menor capacidad de respuesta.