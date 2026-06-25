De la Espriella da un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

Por: Agencias
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, le dio un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia e insinuó que no llevará a cabo negociaciones de paz con ninguno de estos, como las que ha realizado el Gobierno saliente de Gustavo Petro.
"A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (...) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin", expresó De la Espriella al recibir la credencial como presidente electo.
Este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a Abelardo de la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar en la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado a Iván Cepeda.
Llegando a recibir las credenciales como Presidente y Vicepresidente del país.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 25, 2026
¡La Patria Milagro está cada vez más cerca!
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De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue proclamado para el periodo 2026-2030.
El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, leyó la resolución que declara "electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero" como "Presidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030" y como vicepresidente electo a José Manuel Restrepo.
De la Espriella, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y sucederá al presidente Gustavo Petro, ganó las elecciones del domingo con 12,9 millones de votos (49,66 %) y se impuso por menos de un punto porcentual de diferencia a Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).
El presidente electo de Colombia es un abogado de 47 años admirador confeso de Donald Trump y donante del Partido Republicano.
Se suma al Escudo de las Américas
En las últimas horas, el presidente electo De la Espriella confirmó también que su país se sumará al Escudo de Las Américas, el conglomerado de seguridad regional que lidera Estados Unidos.
"A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde», expresó De la Espriella en la red social X