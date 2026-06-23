Mulino y De la Espriella acuerdan una alianza "extraordinaria" contra el narcotráfico

Por: EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acordaron establecer una alianza "extraordinaria" para reforzar un plan en contra del narcotráfico, el crimen organizado y favorecer las inversiones económicas.

Por medio de una conversación telefónica, el presidente panameño felicitó a De la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta electoral al asegurar que dicho resultado, aún pendiente por confirmar, da "tranquilidad" a los "vecinos".

"Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo", señaló Mulino en esa llamada, según un comunicado, en el que también se recalcó que el objetivo es buscar "agrandar" la relación con Colombia.

Por su parte, De la Espriella prometió que con él "todo va a producirse de manera muy rápida", pues tendrá "un Gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir" de ambos países.

Asimismo, se comprometió a acelerar un millonario proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia que lleva estancado desde hace años y que plantea una línea de cerca de 500 kilómetros y de 400 megavatios de potencia, lo que podría ser clave para la descarbonización y transición energética de ambos países.