Mulino y De la Espriella acuerdan una alianza "extraordinaria" contra el narcotráfico

Por: EFE
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acordaron establecer una alianza "extraordinaria" para reforzar un plan en contra del narcotráfico, el crimen organizado y favorecer las inversiones económicas.
Por medio de una conversación telefónica, el presidente panameño felicitó a De la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta electoral al asegurar que dicho resultado, aún pendiente por confirmar, da "tranquilidad" a los "vecinos".
"Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo", señaló Mulino en esa llamada, según un comunicado, en el que también se recalcó que el objetivo es buscar "agrandar" la relación con Colombia.
Por su parte, De la Espriella prometió que con él "todo va a producirse de manera muy rápida", pues tendrá "un Gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir" de ambos países.
Asimismo, se comprometió a acelerar un millonario proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia que lleva estancado desde hace años y que plantea una línea de cerca de 500 kilómetros y de 400 megavatios de potencia, lo que podría ser clave para la descarbonización y transición energética de ambos países.
Colombia se suma al Escudo de las Américas
En forma paralela a la comunicación sostenida con el presidente de Panamá, De la Espriella aseguró este martes que Colombia se sumará al Escudo de las Américas, la iniciativa de EE.UU. en contra de los carteles de la droga. Tal incorporación se daría el próximo 7 de agosto cuando asuma su rol como sucesor del presidente Gustavo Petro.
"A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde", expresó De la Espriella en la red social X.
Según el preconteo de las elecciones presidenciales del domingo, y a falta del escrutinio definitivo, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49,7 % de los votos, frente al 48,7 % del candidato izquierdista Iván Cepeda.