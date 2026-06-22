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Presidentes centroamericanos felicitan a De la Espriella por resultado de elecciones en Colombia

El resultado de la segunda vuelta presidencial del domingo en Colombia, en la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso con una ventaja de 0,96 puntos al izquierdista Iván Cepeda, es el más estrecho que recuerda el país, según datos históricos de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios. Incluso, algunos países esperan

Por revistaeyn.com Presidentes de Centroamérica se sumaron a las felicitaciones hacia el ultraderechista Aberlardo De la Espriella que, según los escrutinios preliminares, ganó las elecciones de segunda vuelta este domingo en Colombia. Desde Costa Rica, Laura Fernández, fue de las primeras en reaccionar. "Felicito al Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella, @AbelardoPTE, por su triunfo en las elecciones presidenciales", indicó la mandataria en su cuenta de X. "Le deseo muchos éxitos en la importante labor que asumirá al frente de su nación y le reitero mi compromiso con el fortalecimiento de las relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo entre Costa Rica y Colombia", agregó.

Felicito al Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella, @AbelardoPTE, por su triunfo en las elecciones presidenciales. Le deseo muchos éxitos en la importante labor que asumirá al frente de su nación y le reitero mi compromiso con el fortalecimiento de las relaciones... — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) June 21, 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue otro de los primeros en hacerlo durante la noche de este domingo. En su mensaje le deseó el "mayor de los éxitos".

"Felicito a Abelardo de la Espriella por su victoria en Colombia. Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país", escribió en X el mandatario panameño. "Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones. Mis mejores deseos para el pueblo colombiano", agrego el breve mensaje en redes sociales. Seguidamente llegó el mensaje del presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, por medio de la canciller hondureña, Mireya Agüero, este lunes. La alta funcionaria indicó a periodistas hondureños en Panamá que Asfura, mediante una llamada telefónica ayer le expresó "un mensaje de felicitación -a De la Espriella- tan pronto se confirmaron los resultados" preliminares de las elecciones presidenciales. Asfura llegó el domingo procedente de Ucrania a Panamá para participar en la celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, una reunión convocada por prócer Simón Bolívar en 1826 que sentó las bases del multilateralismo actual. El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, felicitó al también abogado. “Deseamos éxitos en esta nueva etapa y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones”, expresó Bukele en X. Cabe resaltar que Espriella es admirador de Bukele y también de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, quienes lo han respaldado. Otros mandatarios, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este lunes esperar al "conteo definitivo" para "felicitar" al ganador de las elecciones presidenciales en Colombia.

UN RESULTADO APRETADO EN COLOMBIA