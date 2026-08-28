Trump anuncia "histórico" acuerdo petrolero con Venezuela

Por: Agencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes un "histórico" acuerdo petrolero con Venezuela que le permitirá controlar 65.000 millones de barriles de crudo de las reservas del país sudamericano, duplicando sus propias reservas.

Trump anunció en redes sociales el acuerdo que, según él, fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", declaró Trump en su red social, que según el presidente, asegura el "control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela".

"La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", añadió.

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