Departamento de Agricultura EEUU prevé caída en producción de sorgo y arroz en El Salvador

Por revistaeyn.com

La producción de sorgo y arroz en El Salvador para el ciclo 2025-2026, caerá, si se compara con el promedio de los últimos cinco años. Así lo confirma un documento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), publicado en diciembre de 2025.

El Salvador producirá 95.000 toneladas de sorgo durante el ciclo agrícola 2025-2026. Esta cifra estaría un 3 % por debajo del promedio de 2020 a 2024, cuando el país cosechó 98.000 toneladas por período.

Por su parte, la producción de arroz sería de 10.000 toneladas, un 15 % por debajo de las 12.000 registradas en promedio en los últimos cinco años.

El único cultivo con un panorama favorable en El Salvador sería el maíz.

Con información de Diario El Mundo (El Salvador)