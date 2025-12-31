Las inversiones que marcaron el 2025 en Centroamérica

Empresas & Management

El 2025 planteó un dinámico panorama de crecimiento económico y expansión corporativa en Centroamérica, impulsado por inversiones en múltiples sectores. ¿Qué jugadas de negocio se plasmaron en la cancha regional? Este es un resumen preparado por revistaeyn.com a partir de los anuncios documentados en el portal.

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com Dentro de los anuncios de inversión anunciados en 2025 destacan ambiciosos planes en infraestructura logística y energía en Panamá y El Salvador. El año ha sido particularmente activo ya que incluyó anuncios de construcción de centros de distribución de alimentos e importantes iniciativas en los sectores inmobiliario y turístico. revistaeyn.com documentó importantes movimientos estratégicos, incluyendo adquisiciones transnacionales en la industria de bebidas y la implementación de mecanismos de financiamiento innovadores como la tokenización de activos.

LA JUGADA MAESTRA DEL 2025

Sin duda la jugada maestra de los negocios se gestó en Costa Rica, cuando se confirmó que la costarricense Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) alcanzó en septiembre un acuerdo vinculante para vender a Heineken el 75 % restante de su participación en Distribuidora La Florida S.A. La operación -por un total de US$3.250 millones- es considerada la mayor venta de una empresa privada en la historia de Centroamérica le dará a la empresa neerlandesa el 100 % de las acciones de FIFCO, de la que ya poseía un 25 %. El acuerdo abarca los negocios de bebidas, alimentos y retail de FIFCO en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como sus operaciones de bebidas en México y participaciones estratégicas en Nicaragua y Panamá (Compañía Cervecera Nicaragua y Cervecería Panamá, respectivamente). Dentro de la venta se integran marcas icónicas y cadenas comerciales como la franquicia de panaderías Musmanni y las tiendas de conveniencia MUSI.

El acuerdo deja por fuera la división de hospitalidad (hotelería), bienes raíces y su participación en el negocio del vidrio a través de Empresas COMEGUA S.A., negocio de FIFCO que seguirá cotizando sus acciones en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. El cierre definitivo de la transacción está sujeto a aprobaciones regulatorias y se estima que se complete durante el primer semestre de 2026.

OTRAS INVERSIONES TRANSFRONTERIZAS IMPORTANTES FUERON LAS DE:

- Walmart Centroamérica: anunció un plan regional de US$1.300 millones para el periodo 2025-2028, aunque inicialmente se hizo énfasis en el desarrollo de inversiones en Guatemala y Costa Rica, poco a poco se han ido conociendo más detalles del plan el cual también tiene un foco importante en El Salvador. -Apex Capital (Grupo Mariposa): La firma de capital privado guatemalteca adquirió una participación mayoritaria en la productora estadounidense Juanita’s Foods, aunque el monto de la operación no fue revelado. -BAC Holding International (BHI): comunicó en octubre de 2025 su interés por adquirir la operación del panameño Multibank. Aunque no se está cerrada ya que la transacción procederá una vez que las asambleas de accionistas y las juntas directivas correspondientes la autoricen y, de igual manera, los reguladores, es una de las grandes jugadas que se gestó en el año que está por terminar. -Inversiones Cuscatlán Centroamérica: El 2025 ha sido un año particularmente activo para la marca Cuscatlán (presente en El Salvador, Honduras y Guatemala), este año Inversiones Cuscatlán Centroamérica recibió la autorización para adquirir a La Hipotecaria, lo que le abrió las puertas de Banco La Hipotecaria en Panamá, La Hipotecaria en El Salvador y La Hipotecaria Compañía de Financiamiento en Colombia. Además, en septiembre comenzó operaciones en Guatemala tras comprar al Banco Inmobiliario

ANUNCIOS DE INVERSIONES POR PAÍS

Otros jugadores hicieron lo suyo en los países de la región, a continuación, el detalle por país de algunos de los anuncios de inversión que se dieron a conocer en 2025 y que se documentaron en Estrategia & Negocios. EL SALVADOR Este país destaca por importantes proyectos inmobiliarios, energéticos y logísticos, dentro de los que destacan: -Urbania: La desarrolladora de origen costarricense anunció una inversión de US$800 millones para el megaproyecto de usos mixtos "Amanelli" en el Lago de Coatepeque. -Grupo Ternova (Nneo Smart Properties): Tiene un plan de US$180millones a mediano plazo para consolidar un hub logístico, de los cuales US$100 millones corresponden al parque Nneo Nejapa, un parque diseñado bajo los más altos estándares internacionales, que ya supera el 85 % de ocupación, marcando el inicio de una nueva etapa para El Salvador: infraestructura industrial inteligente, conectividad regional y atracción de inversión de alto impacto.

-DELSUR: Contempla un plan de inversiones de US$100,1 millones entre 2025 y 2028 para modernizar la red eléctrica. -BAC EL SALVADOR: Invierte US$48,6 millones en la construcción de su nuevo Campus Corporativo en Antiguo Cuscatlán. Fernando González, presidente de BAC El Salvador, destacó que la construcción del nuevo Campus Corporativo representa una señal de confianza en el entorno económico salvadoreño y una apuesta por el crecimiento sostenible del país. "La confianza es la moneda más valiosa en la banca", dijo. Añadió que el inmueble será desarrollado en un plazo de 18 meses y que esperan sea entregado en el primer semestre de 2027. -AES El Salvador: Realizó inversiones por US$44 millones durante 2025 en diversos proyectos. -Inmobiliaria Burgo de Osma: Destinó US$21 millones para el complejo de bodegas CODOBOSA, utilizando un modelo innovador de tokenización de activos bajo la Ley de Activos Digitales. -Corporación Multi Inversiones (CMI): Invirtió US$1,5 millones en la renovación de su centro de distribución en San Miguel para fortalecer su logística alimentaria. PANAMÁ Se reportó una fuerte concentración en infraestructura energética y logística: -APM Terminals (división de Maersk) desembolsó US$600 millones para adquirir la operación del Ferrocarril de Panamá. La transacción entre APM Terminal y la Canadian Pacific Kansas City Limited y Lanco Group/Mi-Jack, el concesionario desde 1998 del tren de carga y pasajeros a través de la Panama Canal Railway Company (PCRC), se anunció el pasado 2 de abril, y la cifra de la transacción fue revelada por el inicio de este agosto por el ministro de Economía y Finanzas panameño, Felipe Chapman. -Mientras Maersk: abrió un centro logístico de más de 20.000 metros cuadrados con una inversión de US$20 millones. -Naturgy: prevé invertir US$500 millones hasta 2027 para fortalecer el suministro y modernizar las redes eléctricas del país. -Agencia Panamá Pacífico (APP): ejecutará un plan de inversiones públicas de cerca de US$50 millones entre 2025 y 2028 para infraestructura, movilidad y sistema hídrico. GUATEMALA Las inversiones en este país se enfocan en los sectores minorista, inmobiliario y logístico: -Grupo Cayalá: realizó una emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por US$50 millones para financiar nuevos desarrollos comerciales. La emisión fue apoyada por la Bolsa de Valores de Guatemala e IDC Valores, S.A., la cual tiene como objetivo financiar operaciones de Ciudad Comercial, la empresa que administra la gestión comercial de Grupo Cayalá, por un plazo de 7,5 años con un rendimiento del 7,50 % semestral. “Somos la primera empresa inmobiliaria en Guatemala que hace esta emisión de bonos y lo que nos motiva a hacerlo es invitar a más guatemaltecos a invertir en Ciudad Cayalá, quienes desde el día que inauguramos han confiado en la marca y en lo que hemos venido desarrollando y cómo lo hemos venido haciendo”, explicó Héctor Leal, CEO de Grupo Cayalá.